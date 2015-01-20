В Магаданской области ждут кабель линии связи Камчатка – Сахалин - Магадан

В настоящее время Магаданский филиал ОАО «Ростелеком» проводит работы по подготовке береговой телекоммуникационной инфраструктуры к приходу подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Камчатка – Сахалин – Магадан.
В соответствии с разработанной проектной документацией подводная часть ПВОЛС выйдет на берег в районе Тауйской губы (п. Ола). Для подключения г. Магадан к подводной оптике, «Ростелеком» строит наземную ВОЛС Магадан-Ола. Общая протяженность кабельной линии составит 36 км.
Во 2 квартале 2015 года с прибрежного участка в районе п. Ола будет выполнено горизонтально-управляемое бурение основной скважины. Метод берегового прокола позволит соединить наземную и подводную часть ПВОЛС Камчатка – Сахалин – Магадан. Разработанная российскими специалистами технология прокладки и заглубления кабелей в морское дно является наиболее экологически щадящей для прибрежной территории.
«На сегодняшний день мы подготовили большую часть трассы для ВОЛС и проложили более 13 км. оптического кабеля, - отмечает директор Магаданского филиала ОАО «Ростелеком» Сергей Власов, - Во втором квартале 2015 года ВОЛС Магадан-Ола будет технически готова».
На сегодняшний день Магаданская область – одна из немногих в России, где передача данных организована только с помощью спутниковых каналов связи. Это отражается на скорости и стоимости телекоммуникационных услуг в регионе. Новая ПВОЛС Камчатка-Сахалин-Магадан позволит решить вопросы цифрового неравенства и даст дополнительный импульс к социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа.
Напомним, что новая подводная ВОЛС свяжет город Оха на Сахалине с Магаданской областью и Камчатским краем. Волоконно-оптический кабель будет проложен по дну Охотского моря. Общая протяженность линий связи составит около 2 тыс. км, максимальная пропускная способность системы – 400 Гбит/сна каждое направление (с возможностью расширения до 8 Тбит/с). В течение 2015 года компания планирует выполнить необходимое строительство как по подводной, так и по наземной частям линии Камчатка-Сахалин-Магадан. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в июне 2016. Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ZRPRESS.RU, Владивосток.