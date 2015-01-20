В Магаданской области ждут кабель линии связи Камчатка – Сахалин - Магадан

Напомним, что новая подводная ВОЛС свяжет город Оха на Сахалине с Магаданской областью и Камчатским краем. Волоконно-оптический кабель будет проложен по дну Охотского моря. Общая протяженность линий связи составит около 2 тыс. км, максимальная пропускная способность системы – 400 Гбит/сна каждое направление (с возможностью расширения до 8 Тбит/с). В течение 2015 года компания планирует выполнить необходимое строительство как по подводной, так и по наземной частям линии Камчатка-Сахалин-Магадан. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в июне 2016. Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ZRPRESS.RU, Владивосток.