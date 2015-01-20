В Приморье кое-что начало дешеветь

Ценовой рейтинг был проведен Министерством экономического развития РФ по состоянию на 1 декабря 2014 года. Цены анализировались в сравнении к декабрю 2013 года. Несмотря на повышенный потребительский спрос в новогодние праздники, по данным Примстата, по состоянию на 12 января отмечено снижение цен на 5,9% на яйцо куриное, картофель – на 2,9% и капусту свежую – на 17,7%.