В Приморье на полигоне ДВЖД "брошено" 2085 вагонов

В адрес грузополучателя ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» на 18 января 2015 года на полигоне Дальневосточной железной дороги находится 263 вагона, из них на железнодорожной станции Мыс Астафьева - 70 вагонов. Выгрузка организована на уровне 59 вагонов среднесуточно. Отставлено от движения 2 поезда со 132 вагонами – на 3 поезда меньше, чем 6 января. Причиной скопления груза явились высокая повреждаемость вагонов, а также сверхнормативная погрузка станций сети дорог в адрес указанного получателя, что привело к неравномерному поступлению груза по стыку Архара: с 1 по 4 января на дорогу в среднем в сутки поступало 95 вагонов (в 2,3 раза выше максимальной перерабатывающей способности), с 5 по 14 января – 18 вагонов, с 15 по 18 января – 80 вагонов. Как итог – в отдельные сутки на дороге наблюдалось сверхнормативное наличие груза.