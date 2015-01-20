В Приморье на полигоне ДВЖД "брошено" 2085 вагонов

Ряд крупнейших стивидорных компаний не выполнили поручение первого вице-губернатора Приморского края о сокращении количества отставленных поездов на железнодорожных станциях Приморского края (Дальневосточная железная дорога), сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ДВЖД - филиал "РЖД".
В январе 2015 года сложилась крайне неудовлетворительная ситуация с наличием отставленных от движения поездов на инфраструктуре общего пользования ОАО «РЖД». Среднесуточно на дороге отставлено от движения 95 грузовых поездов – 5451 вагон, в том числе 47 поездов, 2810 вагонов назначением на станции Приморского края. На текущий момент на полигоне ДВЖД «брошено» 67 поездов, более 4000 вагонов, в том числе на станции Приморского края - 35 поездов, 2085 вагонов.
Напомним, 6 января 2015 года в Находке состоялось совещание у первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева. Согласно протоколу совещания, стивидорным компаниям Приморского края в срок до 15 января 2015 года было поручено принять исчерпывающие меры по сокращению количества отставленных вагонов на железнодорожных станциях Приморского края.
По данным Дальневосточной дирекции управления движением ОАО «РЖД», ряд крупнейших грузополучателей выполнили данное поручение, в том числе: ООО «Восточно-Уральский терминал», ООО «Стивидорная компания «Малый порт» станции Находка Восточная, ОАО «Торговый порт Посьет» станции Посьет.
Однако по-прежнему продолжают простаивать груженые вагоны в составе отставленных от движения поездов в адрес следующих получателей.
По прошествии двух недель существенно не изменилась ситуация с выгрузкой нефтепродуктов в адрес ООО «Нико-Ойл ДВ». По состоянию на 18 января 2015 года на полигоне находится 409 вагонов с нефтепродуктами, из них на железнодорожной станции Гайдамак - 177 цистерн. Выгрузка организована на уровне 25 вагонов среднесуточно (17 – мазут, 8 – дизельное топливо). Отставлено от движения 4 поезда, 194 вагона (минус 1 поезд к уровню 6 января). Причиной скопления невостребованных нефтепродуктов явилась сверхнормативная и неравномерная погрузка в адрес данного получателя, а также периодическое ограничение емкостей под слив темных нефтепродуктов.
В адрес грузополучателя НК «Роснефть-Находканефтепродукт» по состоянию на 18 января 2015 года на полигоне Дальневосточной железной дороги находится 1748 вагонов с нефтепродуктами, из них на железнодорожной станции Крабовая - 156 цистерн. Выгрузка организована на уровне 319 вагонов среднесуточно. Отставлено от движения 8 поездов, 517 вагонов (на 1 поезд больше, чем 6 января). Причина - неблагоприятные погодные условия в период с 5 по 8 января 2015 года и, как следствие, несвоевременный подход танкерного флота, вследствие чего образовался дефицит свободных емкостей нефтебазы под выгрузку мазута, что спровоцировало рост отставленных от движения поездов.
В адрес грузополучателя ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» по состоянию на 18 января 2015 года на полигоне Дальневосточной железной дороги находится 1902 вагона, из них на железнодорожной станции Находка - 507 вагонов. Выгрузка организована на уровне 191 вагона среднесуточно. Сегодня наблюдается тенденция по снижению выгрузки вагонов в порту до уровня 170 вагонов в сутки, причиной этого стало ограничение складских площадей грузополучателя под экспортный уголь марки ГЖ погрузки станции Междуреченск. Запланированный подвод флота не позволяет увеличить выгрузку вагонов до необходимого уровня (250 вагонов). Отставлено от движения по заявке порта 17 поездов, 980 вагонов, к уровню 6 января количество «брошенных» поездов снижено на 3.
В адрес грузополучателя ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» на 18 января 2015 года на полигоне Дальневосточной железной дороги находится 263 вагона, из них на железнодорожной станции Мыс Астафьева - 70 вагонов. Выгрузка организована на уровне 59 вагонов среднесуточно. Отставлено от движения 2 поезда со 132 вагонами – на 3 поезда меньше, чем 6 января. Причиной скопления груза явились высокая повреждаемость вагонов, а также сверхнормативная погрузка станций сети дорог в адрес указанного получателя, что привело к неравномерному поступлению груза по стыку Архара: с 1 по 4 января на дорогу в среднем в сутки поступало 95 вагонов (в 2,3 раза выше максимальной перерабатывающей способности), с 5 по 14 января – 18 вагонов, с 15 по 18 января – 80 вагонов. Как итог – в отдельные сутки на дороге наблюдалось сверхнормативное наличие груза.
Аналогичные причины повлияли на оставление поездов в адрес грузополучателя ОАО «Терминал Астафьева» станции Мыс Астафьева, на текущий момент здесь «брошено» 2 поезда, 132 вагона.
Для нормализации ситуации ОАО «РЖД» вынуждено применять такие непопулярные меры, как введение конвенционных ограничений. В декабре 2014 года действовало 21 ограничение общей продолжительностью 126 дней (10 конвенций на погрузку экспортного угля и 10 конвенций на нефтепродукты). В январе 2015 года на дороге было 3 конвенционных ограничения на погрузку нефтепродуктов, одно из которых действуют и сегодня – назначением на станцию Гайдамак в адрес ООО «Нико-Ойл ДВ».
ZRPRESS.RU, Владивосток.