В Приморье расширен круг предприятий - получателей налоговых льгот

Как сообщили в департаменте экономики и стратегического развития Приморья, с 1 января 2015 годаснижены требования к объему капитальных вложений в инвестиционный проект со 150 до 50 миллионов рублей. Также отменены ограничения по видам экономической деятельности и требование по созданию высокопроизводительных рабочих мест. «Такие изменения обеспечат равный доступ инвесторов к льготам по региональным инвестиционным проектам независимо от того реализуют они проекты по производству товаров или в сфере услуг», - отметил директор департамента Николай Дубинин. По его словам предоставление налоговых льгот в таком формате – новая практика не только для предпринимателей, но и для налоговых органов. Возникающие вопросы регулярно обсуждаются на совместных совещаниях между налоговыми инспекциями и инвесторами «Налоговые льготы имеют отсроченный спрос – основной поток получателей поддержки ожидаем в конце 2015 - начале 2016 года», - считает Николай Дубинин. Отметим, решение об изменении регионального законодательства Приморского края, чтобы максимально расширить круг инвесторов, было принято в ноябре 2014 года на совещании по налоговым льготам, которое провел в регионе Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Тогда губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил, что намерен двигаться в сторону совершенствования законодательства и полной отмены ограничений в краевом законе, чтобы расширить круг получателей пониженных налоговых ставок. Отметим, сегодня в регионе установлены налоговые ставки по самому минимуму, который позволяет Налоговый Кодекс РФ. «Считаю, что это правильно, потому что мы должны стимулировать появление инвестиционных проектов. Даже само строительство объекта и последующая его эксплуатация в виде НДФЛ принесет больше налогов, чем эти льготы»,- считает глава региона. Согласно поручению Президента РФ инвестиционные проекты, которые реализуются в регионах, при выполнении ряда условий могут претендовать на получение пониженных ставок на налоги на прибыль и имущество. Такие производственные проекты на пять лет освобождаются от уплаты налога на прибыль и применяют пониженную ставку 10 процентов в течение следующих пяти лет. Для проектов в приоритетных сферах услуг установлена ставка в размере 13,5 процентов на 10 лет. Инвесторы освобождаются от уплаты налога на имущество организаций на первые 5 лет, следующие пять лет ставка составляет 0,5 процентов. С законами можно ознакомиться на Инвестиционном интернет-портале Приморского края.