В Приморье спрос на автоплатежи Сбербанка стремительно растет

«За последние два года проделана огромная работа по улучшению качества наших платежных сервисов, причем это касается как информационно-платежных терминалов, так и сегмента онлайн- платежей, - отметил Андрей Жарский. - Так, коренным образом изменилось клиентское поведение в области платежей за сотовую связь. Если раньше люди снимали деньги с карточки, затем несли их в терминал оплаты, платили огромную комиссию, то сейчас многие даже не задумываются об оплате услуг связи - это происходит автоматически для тех, кто подключил услугу «Автоплатеж».