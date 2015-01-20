В Приморье туркомпания оставила десятки путешественников без оплаченного отдыха на море

В декабре, на волне взлета курсов валют, я почувствовала смутную тревогу и решила уточнить, все ли в порядке. Беспокоил вопрос: не повлияет ли курс доллара на наше путешествие? 25 декабря мы позвонили в офис «Рубикона», нам сказали, что туроператор сокращает количество авиаперевозок, и поэтому дата вылета меняется, предложили на выбор 4 и 16 февраля. Мы выбрали четвертое число, поскольку в этот день как раз внуку исполнится 7 лет. 30 декабря я решила еще раз позвонить во «Владинтурист», где меня вновь поспешили успокоить: «Не беспокойтесь, все хорошо, ожидайте наш звонок 1 февраля». Более того, 5 января сын с женой, проезжая мимо офиса, еще раз зашли в него, чтобы уточнить дату вылета, вновь услышав ответ, что все в порядке. А 12-го января мы увидели, что жалюзи окон офиса закрыты. На звонки никто не отвечал. 13 января тоже. В Интернете увидели информацию о том, что некая компания «Рубикон» прекращает свою деятельность и в перечне закрывшихся офисов увидели знакомый адрес - Спортивная, 5 (директор обеих компаний - «Рубикона» и «Владинтуриста» - один, некий БЕЛЯЕВ Д.Р. – Прим. авт.). По всем вопросам туристам было предложно обращаться на Нижнепортовую,1, в офис «Пегас Владивосток». Там нам сказали, что работают исключительно с юридическими лицами, но при этом не несут никакой ответственности за действия своих агентов. Да если бы мы только знали, что «Владинтурист» не имеет к «Пегас Туристик» прямого отношения, мы бы не связывались с ним! Далее выяснилось, что из оплаченной нами суммы еще летом была сделана предоплата в размере 28 150 руб., но в конце декабря наши путевки были аннулированы, якобы мы отказались от тура. Наши фамилии были в целом списке таких же «отказников». Об этом «Владинтурист» уведомил «Пегас Владивосток» 30 декабря (в тот день, когда меня заверяли, что наша поездка состоится!). Словом, теперь мы должны самостоятельно решать свои проблемы. Все мечты разрушены».