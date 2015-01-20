В Приморье туркомпания оставила десятки путешественников без оплаченного отдыха на море

Наступивший год продолжил печальную традицию года минувшего, ставшего крайне тяжелым для российского турбизнеса. 12 января о приостановке своей деятельности объявило ООО «Рубикон», реализовывавшее в Приморье турпутевки от известного российского туроператора «Пегас Туристик», пишет газета "Золотой Рог".
В этот же день возле офиса «Пегас Владивосток» собралось несколько десятков туристов, ранее купивших турпутевки в «Рубиконе».
Прокуратура Владивостока сообщила, что уже начала проверку соблюдения требований законодательства в связи с приостановкой деятельности туристической компании ООО «Рубикон». Но для обманутых туристов это служит слабым утешением.
Семья Ларисы ЖИГАЙЛОВОЙ приобрела турпутевки в Паттайю чартером «Пегас Туристик» еще в июле 2014 года. Лететь собирались вчетвером: сама Лариса Николаевна, сын с женой и 7-летний внук. При этом они были уверены в том, что покупают их у официального представителя компании.
«Мы принципиально не хотели связываться с посредниками, - рассказывает Лариса Николаевна. - На дверях владивостокской туристической компании по адресу Спортивная, 5 висела вывеска «Пегас Туристик», а в договоре было указано: «ООО «Владинтурист» (офис розничной сети «Пегас Туристик», расположенной на Нижнепортовой,1)». Даже на звонки здесь отвечали: «Вы позвонили в офис «Пегас Туристик»…» Всю сумму за путевки - 128 тыс. рублей ($3600) - мы заплатили тогда же, в июле. Вылет был запланирован на 8 февраля. Нам пообещали, что свяжутся с нами за три дня до вылета, и все эти месяцы мы жили в предвкушении отпуска.
В декабре, на волне взлета курсов валют, я почувствовала смутную тревогу и решила уточнить, все ли в порядке. Беспокоил вопрос: не повлияет ли курс доллара на наше путешествие? 25 декабря мы позвонили в офис «Рубикона», нам сказали, что туроператор сокращает количество авиаперевозок, и поэтому дата вылета меняется, предложили на выбор 4 и 16 февраля. Мы выбрали четвертое число, поскольку в этот день как раз внуку исполнится 7 лет. 30 декабря я решила еще раз позвонить во «Владинтурист», где меня вновь поспешили успокоить: «Не беспокойтесь, все хорошо, ожидайте наш звонок 1 февраля». Более того, 5 января сын с женой, проезжая мимо офиса, еще раз зашли в него, чтобы уточнить дату вылета, вновь услышав ответ, что все в порядке. А 12-го января мы увидели, что жалюзи окон офиса закрыты. На звонки никто не отвечал. 13 января тоже. В Интернете увидели информацию о том, что некая компания «Рубикон» прекращает свою деятельность и в перечне закрывшихся офисов увидели знакомый адрес - Спортивная, 5 (директор обеих компаний - «Рубикона» и «Владинтуриста» - один, некий БЕЛЯЕВ Д.Р. – Прим. авт.). По всем вопросам туристам было предложно обращаться на Нижнепортовую,1, в офис «Пегас Владивосток». Там нам сказали, что работают исключительно с юридическими лицами, но при этом не несут никакой ответственности за действия своих агентов. Да если бы мы только знали, что «Владинтурист» не имеет к «Пегас Туристик» прямого отношения, мы бы не связывались с ним! Далее выяснилось, что из оплаченной нами суммы еще летом была сделана предоплата в размере 28 150 руб., но в конце декабря наши путевки были аннулированы, якобы мы отказались от тура. Наши фамилии были в целом списке таких же «отказников». Об этом «Владинтурист» уведомил «Пегас Владивосток» 30 декабря (в тот день, когда меня заверяли, что наша поездка состоится!). Словом, теперь мы должны самостоятельно решать свои проблемы. Все мечты разрушены».
Для семьи это была первая поездка за границу. Дети решили подарить путевку Ларисе Николаевне в честь двойного праздника - ее 70-летия и70-летия Победы. Да и сами мечтали отдохнуть на море. Внук Матвей предвкушал, как впервые в день рождения полетит на самолете, да еще и из зимы в лето…
Сколько обманутых туристов - столько историй. Среди десятков пострадавших от «Рубикона» и «Владинтуриста» приморцев мать-одиночка с двумя детьми-дошкольниками, мечтавшими покататься на слоне, чета пенсионеров, откладывающих в течение двух лет на то, чтобы отметить 40-летие брака в Таиланде. Чартерными программами, позволяющими сэкономить, как правило, пользуется не самая обеспеченная часть населения. Что предпринять?
«Первым делом пострадавшему туристу надо сделать правовую экспертизу договора в юридической компании и действовать исходя из ее результатов с помощью квалифицированных юристов, - считает Надежда НЕВОРОТОВА, директор юридической компании «Неворотова и партнеры». - Самостоятельно справиться с проблемой будет сложно, особенно если речь идет об откровенном мошенничестве. А позже, при подаче иска о взыскании реального ущерба в размере стоимости турпутевки и компенсации нравственных и психических страданий, потребовать от ответчика еще и возмещения расходов на оказание юридических услуг.
Решать проблему можно несколькими путями: с помощью гражданского и уголовного законодательства или через мировой суд, опираясь на закон о защите прав потребителей. Я предпочитаю третий вариант. Более того, зачастую подавать иск на компанию, приостановившую деятельность, бессмысленно: кроме уставного капитала и старого стула со столом взять будет нечего. Я бы рекомендовала подавать иск на директора компании, как на физическое лицо, указанное в договоре. Это делается с помощью договора цессии переуступки прав и обязанностей. Иск подается по месту проживания директора компании. Узнать адрес не проблема. Любой гражданин может прийти в налоговую инспекцию по месту регистрации предприятия и, заплатив пошлину, получить необходимую информацию.
Одновременно с этим стоит написать заявление в полицию, на основании которого будет заведено уголовное дело. В некоторых случаях это помогает сделать ответчика более сговорчивым. При этом не стоит дожидаться вынесения приговора по уголовному делу, вопрос нужно решать параллельно, поскольку добиться компенсации понесенных потерь с осужденного практически невозможно.
Каждый пострадавший турист пишет исковое заявление от себя персонально, за несовершеннолетних детей это делают родители. Иски на сумму до 50 тыс. рублей рассматриваются в мировом суде, свыше - в районном или федеральном.
И еще. Не отказывайтесь от сорванной по вине турагента или туроператора поездки, не пишите подобных заявлений, поскольку зачастую в договоре прописаны условия, согласно которым при добровольном отказе покупатель туристической путевки получает либо крохотный процент от ее стоимости, либо она считается невозвратной». Как подстраховаться
Можно ли защитить себя от подобных историй? На что обращать внимание туристу?
- Перед тем как заключить договор с той или иной компанией, надо выяснить, является ли она туроператором или турагентом, если последним - попросить договор, по которому осуществляется сотрудничество с создателем турпродукта, говорит председатель Приморского отделения Российского союза туриндустрии (РСТ), директор туристической компании «Каникулы» Ольга КУДРЯВЦЕВА. - При этом лучше обращаться в проверенные, давно работающие на рынке компании, а большая разница в стоимости путевки должна насторожить: все агенты работают в одних и тех же условиях, чартерные турпродукты стоят примерно одинаково. За счет чего тот или иной агент делает большую скидку? Косвенным подтверждением надежности компании служит и его членство в профессиональных объединениях. Так, к нам в РСТ приходят те, кто нацелен на долгосрочную и серьезную работу на рынке. А вообще, считаю, было бы неплохо, если бы в нашей отрасли появилась СРО. Это может поспособствовать тщательному контролю на рынке и укреплению доверия со стороны клиентов. «Пегас» ни при чем?
Руководство «Пегас Владивосток» открещивается от «Рубикона» и говорит, что эта компания никогда не была представителем «Пегас Туристик»: «Бронирование туров туроператора еще не делает агентство его представителем, так как любой крупный туроператор сотрудничает с десятками тысяч туристических агентств». Возможно. Тем не менее позиция «Пегас Туристик» тоже выглядит странно. Под носом у владивостокского представителя крупнейшей федеральной компании на протяжении продолжительного времени работали шесть(!) брендированных якобы «пегасовских» офисов, и ни у кого не возникало к ним вопросов? Как думаете, сколь долго и при этом абсолютно безнаказанно (!) проработала бы не просто сеть, хотя бы одна точка сомнительного фаст-фуда под маркой того же «Макдоналдса»?
Более того, оказалось, на сайте www.pegas-vl.ru размещено письмо от 22.06.2011, в котором ООО «Пегас Туристик» «официально подтверждает, что не возражает, чтобы «Рубикон» использовал товарный знак «Пегас Туристик» в вывеске и размещаемой рекламе». А в неофициальных разговорах с обманутыми туристами представители «Пегас Владивосток» весьма нелестно отзывались о господине Беляеве. По словам туристов, складывалось ощущение, что о непорядочности последнего им было хорошо известно. Почему же в таком случае они не разорвали договор с «Рубиконом»? И почему их не смущали массовые списочные «отказы» от ранее забронированных и частично проплаченных туров клиентами агентства?
Cамая большая проблема, с которой столкнулся турбизнес летом и осенью прошлого года, - потеря доверия клиентов. Только-только отрасль стала возвращать это самое доверие - снова подножка. В ситуации с «Рубиконом» имя «Пегаса» потрепали на славу, неужели туроператора это не смущает? Неужели он не понимает, что все они - и турагенты, и туроператоры - находятся сегодня в одной лодке?
Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.