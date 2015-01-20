В Приморье запланированы работы по газификации Дальнереченска, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Артема и Владивостока

В Артеме выполнены проектные работы по первому и второму этапам строительства газораспределительных сетей. Во Владивостоке выполнены проектные работы и проведены инженерные изыскания по ряду объектов, включая распределительные газопроводы до четырех муниципальных котельных, подготовлена рабочая документация по строительству распределительного газопровода от ГРП «Пригород-1»до муниципальной котельной №61. В Уссурийске разработана проектная документация для целого списка распределительных газопроводов. В Спасском районе выполнены изыскательские работы, разработаны проекты планировки и межевания территории для строительства газораспределительных сетей в Хвалынском сельском поселении, селе Славинка.