В Приморском крае коррупцию стараются пресечь в зародыше

- Действующих адвокатов в прошлом году было 1231 (в 2013-м - 1204). То есть число их относительно стабильно, - отмечает Игорь Баранник. - В прошлом году 70 адвокатам был присвоен профессиональный статус, 30 адвокатов этого статуса лишились. К сожалению, должны констатировать, что за прошлый год не наступило серьезного перелома, и адвокаты довольно часто нарушают законодательство и кодекс профессиональной этики. Более того, в ряде случаев эта категория допускает грубые нарушения закона, защищая интересы своих клиентов. Так, в прошлом году мы завершили мероприятия, связанные с делом, которое начали еще в 2013 году, - в отношении одного из адвокатов направили документы о лишении статуса адвоката. Суд наши требования поддержал, и адвокат из Уссурийска был лишен своего статуса.