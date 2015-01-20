В Приморском крае южнокорейскому инвестору сказали: welcome go home!

Сельскохозяйственная компания с южнокорейскими инвестициями продолжает борьбу за место под солнцем в Приморье
Резонансное событие, случившееся в Приморском крае с южнокорейской компанией «Агро Сангсэнг», поставившее крупнейшего в сельскохозяйственной отрасли региона иностранного инвестора перед необходимостью принятия решения о прекращении здесь хозяйственной деятельности, очевидно, в ближайшие недели найдет свое продолжение в судах. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, что попытка одного из предприятий компании ввести плату за пользование каналами рисовой системы, принадлежащими ей на правах собственности, для остальных рисоводов, чье производство завязано на эти каналы, закончилась обрушившимися на компанию «Агро Сангсэнг» многочисленными проверками контролирующих органов, большими штрафами, рвавшими компанию по кускам и последовавшим иском в суд по возврату в собственность государства этих сооружений, приватизированных еще в начале 90-х годов, то есть за… 10 лет до приобретения их южнокорейской компанией. Лакмусовая бумажка
В ответ на эти события учредитель компании в Республике Корея - Социальная благотворительная корпорация «Сангсэнг Бокджи кве» - созвал внеочередное собрание совета директоров и принял решение о прекращении деятельности компании в Приморском крае. Согласно предоставленному редакции газеты «Золотой Рог» документу (приказу № 14-92 от 17.11.2014 г. за подписью президента корпорации), генеральному директору ООО «Агро Сангсэнг» предписано остановить все виды производственной деятельности с 2015 года, уволить всех специалистов и рабочих, имеющуюся в собственности недвижимость сдавать в аренду и организовать поэтапную распродажу, остановить реализацию планов в отношении новых инвестпроектов и немедленно изучить целесообразность перевода производственной деятельности в страны Юго-Восточной Азии.
Эта история, вызвавшая к себе большое внимание в обеих странах, стала фактически лакмусовой бумажкой инвестиционного климата в приморском агропроме. Именно она выявила особенности условий для ведения сельскохозяйственного бизнеса в регионе, показав все риски для инвестора, прежде всего уровень защищенности собственности, и продемонстрировала готовность и умение региональной и муниципальной власти реагировать на возникающие спорные вопросы. При том большом интересе в Корее к приморским землям сельскохозяйственного назначения, который оставался неизменным все последние годы, сегодня потенциальные инвесторы из соседней страны ждут решения в отношении этой компании, пришедшей в свое время сюда с большими инвестициями. Суть конфликта
Собственно, сами события, вызвавшие спор, разворачивались в тех сельскохозяйственных районах, где работают предприятия компании «Агро Сангсэнг». Поэтому увидеть полную картину того, что произошло и происходило долгое время в этих хозяйствах, без общения с его работниками - жителями сел - практически невозможно. По сути, сейчас в судах решается судьба не только предприятия, но и самих сел, сотен российских граждан, их семей. На днях корреспондент «Золотого Рога» встретился с работниками нескольких предприятий компании.
Главные события, послужившие поводом для возникновения иска, произошли на предприятии «Агро Дэсун Ханка» в селе Мельгуновка Ханкайского района. Как уже сообщалось, причиной введения платы для других пользователей каналов стали увеличившиеся расходы на содержание системы. По словам главного бухгалтера ООО «Агро Дэсун Ханка» Татьяны КУРЦЕВОЙ, еще в 2012 году районные власти ввели арендную плату за землю под каналами. До этого подобных платежей не было.
«Сначала нам выставили сумму из расчета стоимости аренды земли под сооружениями, - рассказывает Татьяна Курцева, - а земля под сооружениями намного дороже, чем сельхозземля. Мы не согласились, писали по этому поводу большое письмо, протокол разногласий, поскольку считаем, что земля эта входит в процесс выращивания. Без каналов рис не вырастишь, и мы считали, что должны платить аренду за землю под каналами как за земли сельхозназначения. В итоге нам, конечно, уменьшили стоимость, но все равно мы платим гораздо больше, чем стоимость аренды земель сельхозназначения. В этих обстоятельствах мы предложили другим рисоводческим предприятиям разделить с нами затраты на содержание системы. Речь об этом вели в 2013 году, а потом в 2014 отдали систему в аренду другой организации, чтобы уже она решала вопросы платежей с остальными рисоводами».
«Тут вопрос в чем? Надо было просто собраться всем организациям, выращивающим рис на этих полях, и решить вопрос по аренде системы, - поясняет ситуацию главный агроном предприятия Александр МЕЗЕНЦЕВ. - Но никто из них не захотел это сделать. Сколько мы пытались с ними решить этот вопрос! А когда терпение кончилось и мы передали в аренду систему, они запищали, потому что ни за что не платили: ни за каналы, ни за дороги. Все содержали мы, а они всем пользовались».
«У них дорог-то нет, по их полям невозможно ездить, - говорит бригадир «Агро Дэсун Ханка» Виктор МАРТЫНОВ. - У нас раньше тоже не было дорог на системе, только на тракторе можно было проехать, а в деревню машины шли по гострассе. Мы сделали дорогу, поддерживали ее, грейдировали каждый год. Машины в деревню в основном сейчас идут через систему. Но зашли китайские компании на поля, то возили щебень с карьера, то «Альянс» скважины бурил, то сою, рис по нашей же дороге вывозят. Всем хочется по хорошей дороге проехать. И разбивали нам ее постоянно, а мы после них обратно засыпали, грейдировали. Все привыкли к такому положению дел».
Как уже сообщалось, реакцией на эту ситуацию стал поток контролеров не к тем компаниям, кто годами самовольно и бесплатно пользовался системой, а на предприятие, ее содержавшее. «Сейчас Россельхознадзор говорит нам: нужно углубить каналы и сделать откосы, - рассказывает Виктор Мартынов. - Вот вам предписание: все надо сделать за месяц. Всем понятно, что ничего не будет. Приехали через месяц, выписали штраф за то, что мы это не сделали. Да это не сделает никто. Если каналы еще углубить как-то можно, то для того, чтобы сделать ровные склоны, нужна специальная техника. Когда разбита, разграблена была система, никому ничего не надо было. И контролеров никаких не было. А когда восстановили, сразу нашлись поводы для штрафов». Придут другие инвесторы?
На круглом столе, прошедшем в декабре прошлого года в редакции «Золотого Рога», генеральный директор ООО «Агро Сангсэнг» КАН Мюн Сун, сделав заявление в соответствии с приказом о сворачивании бизнеса, все же выразила надежду на то, что удастся найти компромиссное решение в сложившейся ситуации и компании, инвестировавшей за 12 лет более $100 млн, не придется уходить из Приморья. Тогда депутат ЗакСа Юрий КОРНЕЕВ, единственный, кстати, кто взял на себя смелость представлять на круглом столе позицию региональной власти, заметил: «Вы можете все распродать и уйти отсюда, придут другие инвесторы».
Кто именно придет на земли корейцев и как вновь пришедшие отнесутся к нуждам сел и населения в этих селах, уважаемый депутат, к сожалению, не уточнил. В то же время известно, что в Приморском крае рис выращивают за единственным исключением только иностранные компании либо компании с иностранным участием. Из них только южнокорейские компании работают с российскими рабочими и специалистами. И если земли на рисовых полях востребованы сейчас, то села, как видно из сложившейся практики, воспринимаются скорее как обременение и часто просто игнорируются арендаторами. «Вернемся к 90-м годам, будут здесь коноплю растить», - с горечью отреагировал на вопрос корреспондента о том, что же ждет села в случае ухода южнокорейских компаний, водитель предприятия Сергей ЛЫСАК.
«До прихода корейцев в Мельгуновку мы 11 лет не получали зарплату вообще, - рассказывает Александр Мезенцев, - дальше перспективы никакой у нас не было. Когда пришли корейцы, то оплатили нам за год задолженность по зарплате, внешние долги погасили, начали работать. Мы вздохнули. Нам стали каждый месяц стабильно зарплату выдавать. Тут кругом у нас китайцы сейчас работают, все мы видим, что происходит. Их район заставляет брать русских на работу, они берут на полмесяца, а куда потом? Русские им не нужны как рабочие, они создают такие условия, что русские сами от них бегут, не выдерживают. Если у нас сейчас что-то не срастется с этими судами и будут дальше выдавливать компанию корейскую, то у нас ожидается безработица. Если только китайцы зайдут сюда, то все. Это страх для людей».
«Агро Дэсун Ханка» - это градообразующее предприятие, - говорит глава общества инвалидов Мельгуновки, бывшая глава сельсовета Александра ЧЕРНЕНКО, - на него ложится дополнительная нагрузка по поддержанию жизни в селе, которую никто кроме него делать не будет. Дорогу через систему, по которой в основном все машины ходят в село, сохраняют и поддерживают, чистят улицы после снегопада, на кладбище дорогу чистят, на благоустройство песок завозят. Мы на месте покупаем рис по приемлемой цене, ранние зерновые, отходы ранних зерновых для оставшегося поголовья скота или птицы, вспашка огородов тоже для нас по приемлемой цене. Тот же уголь привезти из райтопа стоит 2,2 тыс. рублей, а мы только 1 тыс. рублей за горючку платим предприятию, и все. Каждый год они выделяют школе три тонны зерна, сколько раз обществу инвалидов давали бесплатно зерно, и местному отделению, и районному. Так что нам нужно держаться за эту ниточку для того, чтобы как можно дольше продлить жизнь села. До их прихода была такая страшная разруха. И, если сейчас они уйдут, мы вернемся точно в то же положение».
«Я приехал в Мельгуновку из Удобного, работаю в «Агро Дэсун Ханка» семь лет, до этого работал в СХПК «Алексеевское», в «Зеленом поле» проходил практику, - сказал под конец разговора с рабочими в Мельгуновке механизатор Александр ЦИВИЛЕВ. - Мне здесь нравится, если корейцы останутся, я буду работать до последнего у них».
Продолжение следует.
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.