В Приморском крае южнокорейскому инвестору сказали: welcome go home!

«Агро Дэсун Ханка» - это градообразующее предприятие, - говорит глава общества инвалидов Мельгуновки, бывшая глава сельсовета Александра ЧЕРНЕНКО, - на него ложится дополнительная нагрузка по поддержанию жизни в селе, которую никто кроме него делать не будет. Дорогу через систему, по которой в основном все машины ходят в село, сохраняют и поддерживают, чистят улицы после снегопада, на кладбище дорогу чистят, на благоустройство песок завозят. Мы на месте покупаем рис по приемлемой цене, ранние зерновые, отходы ранних зерновых для оставшегося поголовья скота или птицы, вспашка огородов тоже для нас по приемлемой цене. Тот же уголь привезти из райтопа стоит 2,2 тыс. рублей, а мы только 1 тыс. рублей за горючку платим предприятию, и все. Каждый год они выделяют школе три тонны зерна, сколько раз обществу инвалидов давали бесплатно зерно, и местному отделению, и районному. Так что нам нужно держаться за эту ниточку для того, чтобы как можно дольше продлить жизнь села. До их прихода была такая страшная разруха. И, если сейчас они уйдут, мы вернемся точно в то же положение».