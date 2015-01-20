В Приморском крае землю желающим будут давать по-новому

В Приморье внесены изменения в постановление администрации Приморского края о процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, для целей, не связанных со строительством. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".
Об этом сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений. Так, в течение семи дней со дня поступления в департамент земельных и имущественных отношений заявления о предоставлении земельного участка в «Приморской газете» публикуется информация о его предоставлении. Лица, заинтересованные в предоставлении такого земельного участка, в течение десяти дней со дня публикации вправе обратиться с заявлением о предоставлении указанного земельного участка.
Специалисты уточняют: в случае поступления соответствующих заявлений департамент земельных и имущественных отношений принимает решение о формировании земельного участка для его последующего предоставления с помощью проведения торгов. В случае отсутствия иных заявлений департамент в 20-дневный срок обращается в муниципалитет с запросом о выдаче заявителю схемы расположения участка на кадастровом плане соответствующей территории для предоставления участка.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.