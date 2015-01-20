В Приморском крае землю желающим будут давать по-новому

Об этом сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений. Так, в течение семи дней со дня поступления в департамент земельных и имущественных отношений заявления о предоставлении земельного участка в «Приморской газете» публикуется информация о его предоставлении. Лица, заинтересованные в предоставлении такого земельного участка, в течение десяти дней со дня публикации вправе обратиться с заявлением о предоставлении указанного земельного участка.