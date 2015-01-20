Владивосток признан самым богатым городом России

Выяснилось, что наиболее бедными городами в России являются Тольятти, Астрахань и Пенза. В Тольятти, как отмечают составители рейтинга, сегодня выше всего риск социальных волнений. С трудом находят деньги на питание 13% жителей этого города с населением более 700 тысяч человек. В целом доля малообеспеченных в Тольятти достигла 57%. В Астрахани с населением около 530 тысяч человек зафиксировано 56% малообеспеченных жителей, в Пензе - 53%.