Владивосток признан самым богатым городом России

Список беднейших городов России составили социологи Финансового университета при правительстве России, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Интерфакс".
Выяснилось, что наиболее бедными городами в России являются Тольятти, Астрахань и Пенза. В Тольятти, как отмечают составители рейтинга, сегодня выше всего риск социальных волнений. С трудом находят деньги на питание 13% жителей этого города с населением более 700 тысяч человек. В целом доля малообеспеченных в Тольятти достигла 57%. В Астрахани с населением около 530 тысяч человек зафиксировано 56% малообеспеченных жителей, в Пензе - 53%.
Наименьшее количество бедных, сообщает газета "Золотой Рог", зафиксировано во Владивостоке (40% малообеспеченных жителей, 8% - критически бедных), в Москве (43% и 9% соответственно) и в Екатеринбурге (46% и 10%).
Исследование проводилось в 2014 г. в 35 городах с населением более 500 тысяч человек. Социологи составляли "индекс бедности" на основе того, как само население выбранных городов оценивает уровень своего благополучия.
Отметим, почти 80 процентов жителей Приморья не хотят уезжать из региона. По словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, Президент России Владимир Путин ориентирует вектор развития страны на восток, и Приморью отводится важная роль.
«Наша задача – всем этим целям соответствовать. Мы уже доказали, что жизнь после саммита существует. Согласно последним исследованиям, 74 процента приморцев никуда не хотят уезжать из края, и эти цифры радуют», – подчеркнул глава региона. Фото Андрея САВИНА.
ZRPRESS.RU, Владивосток.