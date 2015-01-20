Восточный экспресс банк возглавил бывший руководитель розницы Альфа-Банка

Общий стаж работы Алексея Коровина в банковской сфере насчитывает более 22 лет
Председателем правления "Восточного экспресс банка" с 20 января назначен Алексей КОРОВИН, в последние три года руководивший розничным бизнесом Альфа-Банка.
Кандидатура Алексея Коровина была предложена советом директоров и утверждена Главным управлением ЦБ РФ по Амурской области.
Как сообщал ранее "Золотой Рог", полномочия бывшего председателя правления "Восточного экспресс банка" Сергея ВЛАСОВА были досрочно прекращены 7 ноября 2014 года, после чего он возглавил совет директоров банка.
Временное исполнение должностных обязанностей председателя правления банка было возложено на заместителя председателя правления, директора по рискам Алексея КОРДИЧЕВА, который сейчас вернулся на прежнюю должность.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRRESS.RU, Владивосток