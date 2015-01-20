Земельных нарушений в Приморье стало меньше

По данным Управления Росреестра по Приморскому краю, в 2014 году по сравнению с итогами 2013 года заметно уменьшилось количество нарушений в сфере земельного законодательства, пишет газета "Золотой Рог".
При этом количество проведенных государственной земельной инспекцией соответствующих проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, по предварительным данным, уменьшилось на 15% - с 4066 до 3455. Из них 435 были проведены в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей и 3020 - в отношении физлиц. При этом общее число госинспекторов по использованию и охране земель за это время сократилось с 42 до 29.
За минувший год общее количество выявленных нарушений земельного законодательства в крае снизилось на 5,5% - с 1933 до 1826. При этом эффективность проверок составила 52,8%. То есть более половины из них выявили нарушения.
А наиболее распространенными видами нарушений в 2014 году оказались: самовольное занятие земельного участка либо использование его без оформленных на него правоустанавливающих документов (1519, или 83,2% от общего числа выявленных нарушений земельного законодательства) и невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего госнадзор, об устранении нарушений (877, или 83,1% выявленных правонарушений против порядка управления).
За год количество лиц, привлеченных к административной ответственности за такие нарушения, стало больше на 11,1% - с 1921 до 2135, а общая сумма наложенных административных штрафов - на 16,5% - с 2224 тысяч рублей до 2591,2 тысяч. Взыскаемость по выписанным штрафам составила 81,7%.
В целом количество устраненных нарушений земельного законодательства увеличилось на 9,7% - с 690 до 757. Также было выдано 1760 предписаний об устранении выявленных нарушений закона. Тут рост на 2,6%.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.