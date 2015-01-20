Земельных нарушений в Приморье стало меньше

При этом количество проведенных государственной земельной инспекцией соответствующих проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, по предварительным данным, уменьшилось на 15% - с 4066 до 3455. Из них 435 были проведены в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей и 3020 - в отношении физлиц. При этом общее число госинспекторов по использованию и охране земель за это время сократилось с 42 до 29.