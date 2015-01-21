10 процентов владивостокцев еще тянут с приватизацией своего жилья

- Ажиотажа со стороны жителей Владивостока мы не наблюдаем – «всплески» имели место в предыдущие годы, когда срок бесплатной приватизации продлялся, - рассказала «ЗР» Валентина ИГНАТЕНКО, начальник управления муниципальной собственности администрации Владивостока. – На сегодня львиная доля жилья уже приватизирована заинтересованными лицами, а фонд неприватизированных квартир во многом состоит из жилья, введенного за последние годы, в том числе ведомственного. Поэтому очередей мы не ждем, но готовы мобилизоваться при необходимости, подключить сотрудников из других служб, открыть больше столов для приема документов. По опыту прошлых лет могу сказать, что мы всегда оказывали людям необходимую помощь в подготовке документов.