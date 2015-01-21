10 процентов владивостокцев еще тянут с приватизацией своего жилья

1 марта 2015 года в России в очередной раз заканчивается срок бесплатной приватизации жилых помещений. Как сообщили «Золотому Рогу» в профильном управлении городской администрации, ажиотажа среди граждан в связи с этой датой не наблюдается, однако в случае необходимости специалисты администрации готовы мобилизоваться.
Срок приема заявлений от граждан на регистрацию права собственности истекает 28 февраля, напомнимает деловая газета "Золотой Рог".
- Ажиотажа со стороны жителей Владивостока мы не наблюдаем – «всплески» имели место в предыдущие годы, когда срок бесплатной приватизации продлялся, - рассказала «ЗР» Валентина ИГНАТЕНКО, начальник управления муниципальной собственности администрации Владивостока. – На сегодня львиная доля жилья уже приватизирована заинтересованными лицами, а фонд неприватизированных квартир во многом состоит из жилья, введенного за последние годы, в том числе ведомственного. Поэтому очередей мы не ждем, но готовы мобилизоваться при необходимости, подключить сотрудников из других служб, открыть больше столов для приема документов. По опыту прошлых лет могу сказать, что мы всегда оказывали людям необходимую помощь в подготовке документов.
Добавим, что в 2014 году в УМС поступило порядка 2 тыс. заявлений на приватизацию жилого фонда, было заключено такое же количество договоров. Также было подготовлено 1,7 тыс. справок на 4 тыс. человек о неиспользовании ими права приватизации.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.