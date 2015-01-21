"Аврора" планирует связать Чукотку с Камчаткой и Магаданской областью

Напомним, «UTair» зашла на рынок Чукотки в текущем году, выполнив первый рейс из Москвы в Певек 19 января. Как рассказал начальник отдела транспорта и связи Департамента промышленной политики, строительства и ЖКХ Чукотского АО Игорь Бондаренко, из Домодедово прибыли 25 пассажиров, также было доставлено 14 тонн груза. Из Певека самолёт отправился в московский аэропорт Внуково. «UTair» планирует выполнять рейсы по понедельникам 2 раза в месяц, увеличив частоту полётов с апреля до 3-5 в месяц.