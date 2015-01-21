Дальневосточный кругляк идет "на ура"

Предварительные итоги 2014 года свидетельствуют о росте экспорта древесины и изделий из нее в страны АТР из регионов Дальневосточного федерального округа. По данным Дальневосточного таможенного управления, за 11 месяцев 2014 года экспорт российского леса и изделий из него превысил 5 млн 529 тыс. тонн против 4 млн 692,4 тыс. тонн годом ранее. Рост, таким образом, составил в среднем 17,8%. Львиная доля продукции пришлась на необработанные лесоматериалы, т. е. кругляк, пишет газета "Золотой Рог".