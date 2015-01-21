Дальневосточный кругляк идет "на ура"

В общем объеме экспорта по-прежнему преобладает необработанная древесина
Предварительные итоги 2014 года свидетельствуют о росте экспорта древесины и изделий из нее в страны АТР из регионов Дальневосточного федерального округа. По данным Дальневосточного таможенного управления, за 11 месяцев 2014 года экспорт российского леса и изделий из него превысил 5 млн 529 тыс. тонн против 4 млн 692,4 тыс. тонн годом ранее. Рост, таким образом, составил в среднем 17,8%. Львиная доля продукции пришлась на необработанные лесоматериалы, т. е. кругляк, пишет газета "Золотой Рог".
Добычу и экспорт леса в страны АТР осуществляли четыре региона Дальневосточного федерального округа: Хабаровский и Приморский края, Амурская область и Еврейская автономная область. Крупнейшим экспортером стал Хабаровский край, общий объем вывезенной компаниями края древесины и изделий из нее составил 4 млн тонн. На втором месте Приморский край, чей объем экспорта составил 1 млн 846,2 тыс. тонн.
Крупнейшим импортером дальневосточного леса стал традиционно Китай, который забрал 77,4% всего объема (5 млн 139,2 тыс. тонн древесины и продукции из нее). На втором месте Япония - 13,1% (389,9 тыс. тонн).
Рост отгрузки экспортного леса подтверждает и Дальневосточная железная дорога. По данным ДВЖД, за 2014 год погрузка лесопродукции выросла на 11,7% по сравнению с 2013 годом.
Эксперты предсказывают постепенное восстановление утраченных за предыдущие годы позиций России на рынке Китая, чему благоприятствует падение курса рубля. Темпы роста добычи дальневосточного леса и экспорта древесины и лесоматериалов будут зависеть от ряда условий, в том числе от объема выделяемых лесозаготовительных участков. В частности, высокие темпы предоставления новых лесных делян демонстрирует Сахалинская область.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.