Детям из Приморского края требуется помощь

В два года дочка стала часто простужаться, сильно и подолгу кашляла. Затем у нее возникли сыпь и покраснения на коже. После обследования в поликлинике Оле поставили диагноз «атопическая бронхиальная астма». С тех пор дочка соблюдала строгую диету, принимала назначенные лекарства, ее состояние улучшилось, высыпания стали почти незаметными. Но два года назад Оле стало хуже: вновь появились болезненные высыпания на коже, усилились приступы кашля и хрипы, ей стало тяжело дышать, появилась одышка. Тогда врачи Медицинского центра Дальневосточного федерального университета (МЦ ДФУ) рекомендовали лечение препаратом омализумабам. После первого курса у Оли почти прошли высыпания, приступы кашля стали гораздо реже. Надо продолжать терапию, но квоты на этот год в Приморском крае закончились. А сами оплатить лекарство мы не можем, так как растим двоих детей, живем на мою зарплату, муж временно не работает, попал под сокращение. Помогите!
Евгения СЫСОЕВА, г. Владивосток.
Дочка родилась раньше срока, совсем слабенькой, ее положили в реанимацию, а на следующий день перевели в детскую больницу, в отделение для недоношенных. При выписке врачи сказали мне, что у ребенка поражение центральной нервной системы. Настя заметно отставала в развитии, держать голову начала около шести месяцев. У дочки диагностировали ДЦП. Мы усиленно занимаемся реабилитацией: возим Настю на массаж, физиотерапию, лечебную физкультуру, на занятия с психологом. Но особых улучшений нет: дочка не говорит, самостоятельно не сидит, не стоит. Я обратилась в московский Институт медицинских технологий (ИМТ), где лечат детей с такими же проблемами. Там готовы помочь Насте. Сами оплатить лечение мы не можем, так как у нас двое детей, мы живем на зарплату мужа, он работает пожарным, и пенсию Насти по инвалидности. Помогите, пожалуйста!
Диана БАЙКОВА, г. Арсеньев.
Невролог ИМТ Елена МАЛАХОВА (Москва): «Насте необходима госпитализация для проведения курса восстановительного лечения, что позволит снизить тонус мышц, улучшить координацию движений, научить девочку переворачиваться».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Основные способы перевода пожертвований
1.Через банк
Прийти с реквизитами фонда (см. справку о «Русфонде») в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в «Русфонд» комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (например: пожертвование на лечение Наташи и Милены Иващенко. НДС не облагается).
2. Через терминал QIWI (КИВИ)
Выберите кнопку «Оплата услуг», затем «Другие», затем кнопку «Благотворительность» и «Российский фонд помощи». Введите свой номер телефона и внесите пожертвование. Внимание: эта помощь безадресная. Если вы хотите, чтобы пожертвование поступило именно детям из Приморского края или конкретному ребенку, то после перевода сообщите его имя и фамилию нам по телефону: 8-914-790-93-31.
3. Через банковскую карту
Зайдите на приморскую страничку «Русфонда» , выберите раздел «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.
4. Другие способы
На сайте rusfond.ru вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом салоне связи «Евросеть», «Связной», МТС, «МобилЭлемент», «АльтТелеком», оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, через систему Яндекс.Деньги, Contact и «Лидер», получить квитанцию для перечисления через Почту России.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.