Детям из Приморского края требуется помощь

Дочка родилась раньше срока, совсем слабенькой, ее положили в реанимацию, а на следующий день перевели в детскую больницу, в отделение для недоношенных. При выписке врачи сказали мне, что у ребенка поражение центральной нервной системы. Настя заметно отставала в развитии, держать голову начала около шести месяцев. У дочки диагностировали ДЦП. Мы усиленно занимаемся реабилитацией: возим Настю на массаж, физиотерапию, лечебную физкультуру, на занятия с психологом. Но особых улучшений нет: дочка не говорит, самостоятельно не сидит, не стоит. Я обратилась в московский Институт медицинских технологий (ИМТ), где лечат детей с такими же проблемами. Там готовы помочь Насте. Сами оплатить лечение мы не можем, так как у нас двое детей, мы живем на зарплату мужа, он работает пожарным, и пенсию Насти по инвалидности. Помогите, пожалуйста!