До России дошло евро-американское развлечение богатых бездельников - кражи в магазинах

В фильме Киры МУРАТОВОЙ «Мелодия для шарманки» богатые мажоры ради развлечения воруют с полок деликатесы, и им все сходит с рук. В отличие от маленькой девочки Алены, которую, скорее всего, упекут в колонию за то, что она посмела стащить буханку хлеба для голодного младшего брата. Каждые 5 секунд в мире совершается одна кража в магазине. Но среди этих краж есть кражи модные, пишет «РГ». Так обычно крадут знаменитости, жены олигархов, студенты, называя себя шоплифтерами.
Шоплифтинг (пер. с англ. «вынос из магазина»), как и многие другие модные сегодня увлечения, пришел к нам из Америки. В Интернете полно сайтов, где российские шоплифтеры хвастаются украденными вещами, размещая фотографии добычи. География сообщников весьма обширна: Москва и Санкт-Петербург, Пермь и Волгоград... Поскольку число участников перевалило за 30 тысяч, администрация сайта вводит ограничения: «Посты с едой публикуются в том случае, если их сумма будет составлять не менее 1000 рублей». «Я считаю святым делом что-то вынести, куда маркету столько продуктов, все равно тухнут», - откровенничает шоплифтер Derton.
Технику безопасного воровства шоплифтеры готовы обсуждать бесконечно. В какой сети магазинов какие используются средства защиты, где стоят камеры видеонаблюдения. Обсуждается возможность обзавестись специальными техническими средствами, вроде глушилок или приемников, позволяющих прослушивать частоту охраны. Ну и классический атрибут шоплифтера - сумка или пакет с замаскированным отражающим покрытием, чтобы неоплаченная покупка не звенела на магнитных «вратах» супермаркета. «Обнаглела в край, вот и спалилась, - жалуется новичок шоплифтинга. - Сумма по ценникам была 1261 рубль. Полицейские быстро приехали...». Главный принцип - не жадничай. Бывалые шоплифтеры знают, что сумма в чеке не должна превышать тысячи рублей, иначе можно подпасть под статью 158 УК РФ «Кража». А еще лучше, ссылаясь на забывчивость, оплатить украденную вещь. «Никого совесть не мучает? - спрашивает шоплифтер Griflad. - Прохожу как-то через отдел с конфетами, смотрю, бабушка: в одной руке 50 рублей, другой перебирает пакеты с пряниками. Бабушка старой советской закалки, она украсть-то не может. Я ее перехватил на выходе и отдал все, что натырил». Но совесть редко мучает шоплифтеров. По их мнению, магазины наживаются на покупателях, а значит, и «покупатели» могут наживаться на магазинах. Шоплифтеры знают, что их деятельность повышает ценники в магазинах на 1-3 процента, но считают, эти копейки не обременительны для честного покупателя. Одни называют кражи хобби. Другие впадают в реальную зависимость от бурлящего в крови адреналина.
КОММЕНТАРИИ
Юрий ЛЕВЧЕНКО, кандидат психологических наук:
- На Западе богатые бездельники придумали себе развлечение - воровать в магазинах. Подъем адреналина - «поймают - не поймают». По-моему, здесь нет никакой морали. Это просто игра, в которой людей привлекает азарт, возможность выигрыша. Шоплифтеры хвастаются своими достижениями в своей субкультуре. Но, на мой взгляд, это вряд ли можно назвать субкультурой. Вот стиляги или эмо создавали определенный тренд в обществе, а шоплифтеры что создают? Это не то модное увлечение, достижениями которого будут восхищаться следующие поколения.
Алексей САЛМИН, адвокат юридической фирмы:
- Хищение не признается преступлением, а считается административным правонарушением, если способом хищения является кража, мошенничество, присвоение или растрата; стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей; нет квалифицирующих признаков преступлений, предусмотренных в ст. 158-160 УК. Отсутствие любого из вышеперечисленных обстоятельств переводит совершенное лицом хищение в сферу уголовно-правовую.
При наличии квалифицирующих признаков, даже если стоимость похищенного имущества была менее одной тысячи рублей, содеянное следует признавать преступлением. К признакам законодатель относит хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с незаконным проникновением в помещение. Нельзя забывать и о последствиях, которые могут затем повлиять на судьбу «мелких расхитителей». Так, сведения о привлечении лица к административной ответственности сохраняются в базах данных, а к ним нередко обращаются сотрудники служб безопасности. Нередко правоохранители не реагируют на факты совершения хищений. Данные преступления имеют высокую степень латентности, и зачастую ритейлеры не обращаются в полицию.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.