До России дошло евро-американское развлечение богатых бездельников - кражи в магазинах

Технику безопасного воровства шоплифтеры готовы обсуждать бесконечно. В какой сети магазинов какие используются средства защиты, где стоят камеры видеонаблюдения. Обсуждается возможность обзавестись специальными техническими средствами, вроде глушилок или приемников, позволяющих прослушивать частоту охраны. Ну и классический атрибут шоплифтера - сумка или пакет с замаскированным отражающим покрытием, чтобы неоплаченная покупка не звенела на магнитных «вратах» супермаркета. «Обнаглела в край, вот и спалилась, - жалуется новичок шоплифтинга. - Сумма по ценникам была 1261 рубль. Полицейские быстро приехали...». Главный принцип - не жадничай. Бывалые шоплифтеры знают, что сумма в чеке не должна превышать тысячи рублей, иначе можно подпасть под статью 158 УК РФ «Кража». А еще лучше, ссылаясь на забывчивость, оплатить украденную вещь. «Никого совесть не мучает? - спрашивает шоплифтер Griflad. - Прохожу как-то через отдел с конфетами, смотрю, бабушка: в одной руке 50 рублей, другой перебирает пакеты с пряниками. Бабушка старой советской закалки, она украсть-то не может. Я ее перехватил на выходе и отдал все, что натырил». Но совесть редко мучает шоплифтеров. По их мнению, магазины наживаются на покупателях, а значит, и «покупатели» могут наживаться на магазинах. Шоплифтеры знают, что их деятельность повышает ценники в магазинах на 1-3 процента, но считают, эти копейки не обременительны для честного покупателя. Одни называют кражи хобби. Другие впадают в реальную зависимость от бурлящего в крови адреналина.