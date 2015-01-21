Генетическая нищета, или Почему вам не суждено разбогатеть

Бизнес-тренер Наталья ГРЕЙС также уверена, что люди сами программируют себя и своих детей быть бедными. Она назвала это явление «Закон генетической нищеты». Бизнес-тренер утверждает, что нищету обуславливает менталитет. В качестве примера Грейс вспомнила историю из детства, когда часто приходила к своей подруге и любила прыгать с ней на диване, пока родители этого не видели. Но спустя двадцать лет, приехав к старой подруге в гости, она обнаружила тот же диван, на котором в детстве они любили играть. Обстановку дополняли все те же старые и в большинстве своем поломанные вещи. Успешный бизнес-тренер заметила, что все время пребывания в гостях она только и думала о том, сколько бы стоило навести порядок в доме. И оказалось, что не так уж и дорого. Беспорядок, который был повсюду, привел ее к осознанию того, что и грязь, и нищета являются проявлениями менталитета человека.