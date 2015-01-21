Какое будущее ждет российскую благотворительность?

Но жизнь отрезвляет. Даже по официальным прогнозам ближайшие годы будут для нашей экономики весьма непростыми. В частности, материальные возможности большей части россиян могут ухудшиться. Даже если завтра наша власть найдет золотой ключик, открывающий волшебную дверцу, за которой начинается экономический рост (хотя бы процентов на пять в год), открывшийся путь будет непрост и займет не один год. Будут ли в таких условиях все те же 73% помогать незнакомым людям? Будут ли все те же 23% россиян жертвовать в благотворительные фонды? Будут ли меценаты все так же поддерживать культурные программы? Будет ли бизнес, у которого снижается прибыль, по-прежнему помогать деньгами тем, кому не повезло?