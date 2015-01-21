Кредиты скоро снова начнут дешеветь

— Представители регулятора это [снижение ставки] объяснили тем, что повышение ключевой ставки не принесло ожидаемого результата: оно было призвано сдержать рост доллара и евро, однако этого не произошло, — пояснил представитель НФС. — Курс вырос, реакция у населения и бизнеса на повышение ставки крайне негативная. Фактически ЦБ на последнем в 2014 году заседании НФС признал свою ошибку. Так, в ходе обсуждения этого вопроса им были поддержаны доводы о том, что крупный бизнес в текущих условиях не может и не будет занимать у банков средства под 21–22% годовых, а малый и средний — под 24%. Ставки по розничным кредитам еще выше: 30–60% годовых. С большой долей вероятности ЦБ снизит ключевую ставку еще до марта 2015 года.