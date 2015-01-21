Кредиты скоро снова начнут дешеветь

Центробанк снизит ключевую ставку с 17% годовых на 2–3 процентных пункта в I квартале 2015 года. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия» Такое намерение регулятор озвучил на заседании Национального финансового совета (НФС) при ЦБ, которое состоялось в конце декабря 2014 года. По обыкновению, такие встречи проходят раз в квартал. Об этом рассказали источники, которые принимали участие в заседании.
— Представители регулятора это [снижение ставки] объяснили тем, что повышение ключевой ставки не принесло ожидаемого результата: оно было призвано сдержать рост доллара и евро, однако этого не произошло, — пояснил представитель НФС. — Курс вырос, реакция у населения и бизнеса на повышение ставки крайне негативная. Фактически ЦБ на последнем в 2014 году заседании НФС признал свою ошибку. Так, в ходе обсуждения этого вопроса им были поддержаны доводы о том, что крупный бизнес в текущих условиях не может и не будет занимать у банков средства под 21–22% годовых, а малый и средний — под 24%. Ставки по розничным кредитам еще выше: 30–60% годовых. С большой долей вероятности ЦБ снизит ключевую ставку еще до марта 2015 года.
ЦБ, осенью отпустив рубль в так называемое свободное плавание (то есть отказавшись от валютных интервенций на бирже), повысил ключевую ставку сразу на 6,5 процентного пункта с 10,5% годовых 16 декабря 2014 года. Пресс-релиз регулятора, в котором говорилось об этом решении, появился на сайте ЦБ в ночь на 17 декабря. За 12 часов до этого решения бушевал «черный вторник»: доллар и евро преодолели психологические отметки в 80 рублей и 100 рублей соответственно. К концу 2014 года доллар стал стоить 56,3 рубля, евро — 68,3 рубля, сейчас курс на 10 рублей выше.
Решение о снижении ключевой ставки принимает совет директоров ЦБ. Ближайшие заседания СД Банка России состоятся 30 января и 13 марта 2015 года. Источник в НФС предполагает, что именно на заседании 30 января будет принято решение о снижении ключевой ставки.
Следующее заседание по графику, опубликованному на сайте ЦБ, запланировано на 30 апреля 2015-го.
Представители ЦБ и члены НФС, впрочем, активно намекают в последнее время, что Центробанк сгладит ставку. 16 января первый зампред Банка России Алексей Симановский заявил, что надеется на возможность снижения ключевой ставки в ближайшее время.
— Хотелось быть надеяться на то, что действительно эта вынужденная ситуация с точки зрения процентной ставки в обозримой ближайшей перспективе будет изменена, — сказал он. Однако отметил, что ЦБ, безусловно, будет исходить из реальной ситуации, а не из желания при принятии такого решения. О том, что ключевая ставка в ближайшие месяцы уменьшится, заявил и помощник президента России Андрей Белоусов, выступая на Гайдаровском форуме. Белоусов входит в состав НФС.
Три недели назад, как писали «Известия», постепенно снизить ставку ЦБ просили банкиры: в январе — с 17 до 15% годовых, затем — до предыдущего уровня в 10,5% годовых.
— Смягчение денежно-кредитной политики возможно в случае устойчивого тренда на снижение инфляции и инфляционных ожиданий и отсутствии явных угроз для финансовой стабильности, — заявили в январе 2015 года «Известиям» в пресс-службе Банка России. ЦБ считает, что годовая инфляция по итогам I квартала 2015 года может превысить 10%, после же прогнозируется смягчение — по мере исчерпания влияния курсовой динамики на цены, постепенной подстройки экономики к изменению внешних условий и введенным ограничениям на импорт. Об этом говорилось в сообщении регулятора, посвященном повышению ключевой ставки до 17% годовых.
Источник в НФС подчеркивает, что ЦБ готов к снижению ключевой ставки и не собирается затягивать с решением данного вопроса.
Национальный финансовый совет (раньше — Национальный банковский совет) существует с 2002 года, его деятельность регулируется законом «О Центральном банке». У НФС 13 основных функций, в частности рассмотрение годового отчета ЦБ и утверждение на основе предложений совета директоров доходов и расходов Банка России на предстоящий год. Важно то, что НФС дает ЦБ рекомендации на основании рассмотрения информации совета директоров Банка России по основным вопросам текущей деятельности ЦБ, в том числе реализации основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, банковского регулирования и банковского надзора, реализации политики валютного регулирования и валютного контроля, организации системы расчетов. Заседания НФС проходят не реже одного раза в квартал; заседания проходят по плавающему графику. Участники НФС не получают вознаграждения за свою деятельность. В состав НФС входят 12 участников, председателем совета является министр финансов Антон Силуанов, а его зампредом — глава Банка России Эльвира Набиуллина. В составе НФС — представители Госдумы, Совета Федерации, Минфина, Минэкономразвития, Росфинмониторинга, администрации президента РФ.
В пресс-службе Центробанка не подтвердили информацию, озвученную на заседании НФС.
— Необходимость постепенного снижения ключевой ставки очевидна фактически всем экономическим субъектам, поскольку слишком высокая стоимость заемных денег является сильным ограничителем экономического роста, что в текущих условиях вряд ли является приемлемым, — комментирует зампред СМП-банка Александр Левковский. — Уже признано, что действия ЦБ по повышению ключевой ставки были запоздалыми, если бы регулятор предпринял такие действия раньше, то снижение курса рубля не стало бы столь масштабным. При этом сейчас на рынке прослеживается еще одна тенденция — банки постепенно снижают ставки по депозитам [со значений в 20–23% годовых снизились до 17–18%], что также свидетельствует об ожидании снижения ключевой ставки.
Управляющий директор компании «Инвесткафе» Иван Кабулаев подчеркивает, что невозможно развивать реальный сектор и кредитование экономики по заградительным ставкам, взлетевшим из-за повышения ключевой ставки ЦБ.
— Чтобы платить больше 20% годовых по кредиту (17% стоят деньги от ЦБ плюс самая минимальная маржа банка), предприятие должно иметь маржу больше 20%, что очень сложно на фоне серьезного снижения экономики, — поясняет Кабулаев.
— Если цена нефти не возобновит падения, то уже на ближайшем заседании совет директоров ЦБ может принять решение о снижении ключевой ставки на 2–3 процентных пункта, — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — Вряд ли в ближайшее время возможен откат к предыдущему уровню в 10,5% из-за роста инфляционных рисков. Инфляция за 2014 год достигла уровня 11,4%, особенно беспокоит рост цен по ряду продовольственных товаров (сахар, мука, гречка и др.). Goldman Sachs ожидает, что ключевая ставка ЦБ в конце 2015 года составит порядка 12% годовых.
Руководитель Национального рейтингового агентства Карина Артемьева предполагает, что решение о снижении ставки будет принято до февраля или в феврале, чтобы закончить I квартал 2015 года уже с каким-то (в том числе статистическим) пониманием полученного эффекта. Директор центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Михаил Гонопольский, напротив, считает, что ЦБ снизит ключевую ставку, но позже.
— К маю–июлю инфляция достигнет пиковых уровней в 15–17% годовых, и в таких условиях (особенно при ситуации перманентных рисков давления на национальную валюту) снижать ставку уже в I квартале нецелесообразно — по крайней мере в рамках мировой практики политики инфляционного таргетирования, — поясняет собеседник «Известий». — По сути, данное решение в I квартале, если оно случится, будет де-факто означать некоторый отход ЦБ от жестких принципов политики инфляционного таргетирования. Если ориентироваться на сценарий ускорения роста цен, перманентного давления на курс в условиях сохранения санкций и нефтяных котировок вблизи текущих уровней, то разумным было бы начать снижать ключевую ставку не ранее середины года. Это должно происходить в период, когда будет уверенность, что инфляция достигла пиковых значений и давление на рубль ослабевает.
Гонопольский считает, что снижение ключевой ставки на 2–3 п.п. в условиях жесткой рецессии первого полугодия будет условно полезным: слабых игроков это не спасет, они всё равно обанкротятся — что при текущих ставках, что при ставках на 2–3 п.п. ниже.
— Определенная польза игрокам с приемлемым финансовым положением, конечно, будет, но вопрос о развитии не определяется этой разницей в 2–3 п.п., — говорит Гонопольский. — Это скорее определяется настроениями бизнеса. В первом полугодии они при любых ставках будут удручающими, не направленными на рост инвестиций и развитие. Экономика ведь будет проходить самый тяжелый этап адаптации к новым макрореалиям. Что же касается негативных моментов от поспешного снижения ставки уже в I квартале, то они очевидны — меньшая привлекательность рублевых инструментов в условиях давления на курс (например, рублевых депозитов) и никакой борьбы с нарастающей инфляцией.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.