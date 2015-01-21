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Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков сохранилась на уровне 15,33%

21 января 2015, 17:12
С 22 декабря 2014 года начал специально отслеживать случаи завышения банками ставок по вкладам физлиц.
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Банки

Центральный банк РФ провел мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, сообщает деловая газета «Золотой Рог» .

В первой декаде января максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков снизилась с 15,64% до 15,33%. Во второй декаде месяца ставка без изменений сохранилась на уровне 15,33%. Отметим, в первой декаде декабря ставка выросла с 10,37% до 10,58%, во второй декаде месяца ставка резко увеличилась с 10,58% до 15,31%, а в третьей декаде – выросла с 15,31% до 15,64%. Мониторинг был проведен департаментом банковского надзора ЦБ РФ с использованием информации, представленной на web-сайтах следующих банков: Cбербанк России, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Ханты-Мансийский банк Открытие, Альфа-Банк, ХКФ Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. Напомним, рост ставок по банковским вкладам начался на фоне решения совета директоров ЦБ РФ повысить ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых. Позже регулятор заявил, что с 22 декабря 2014 года начнет специально отслеживать случаи завышения банками ставок по вкладам физлиц.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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