Мама для малыша из Приморья нашлась в Ангарске

Этот малыш хорошо знаком постоянным читателям «Золотого Рога», мы рассказали о нем в сентябрьском номере газеты (№36 от 09.09.2014). История Феди не оставила равнодушных, и требующаяся на лечение сумма – 85 450 рублей – была собрана невероятно быстро.
Федя ШМОРГУН (сегодня ему год и семь месяцев) с рождения жил в «Краевой клинической больнице № 2» Владивостока и нуждался в серьезном лечении. Мама отказалась от мальчика еще в роддоме, отец неизвестен, а родственников, желающих взять ребенка на воспитание, не оказалось.
У Феди врожденная патология костной системы: артрогриппоз нижних конечностей – врожденный вывих суставов и недоразвитие мышц. И, как следствие этого, диспропорция в развитии между верхней и нижней частями туловища. При этом у мальчика нет никаких отклонений в психическом и умственном развитии. И просто бездна обаяния!
До последнего времени роль самого главного в жизни Феди человека – мамы – попеременно исполняли доктора и нянечки «Краевой клинической больницы № 2». Они по мере сил делали все возможное для малыша. Но в их внимании и заботе нуждались и другие «отказнички», поэтому проводить индивидуальные занятия с каждым ребенком не было возможности. От случая к случаю помогали волонтеры: выносили Федю на свежий воздух, погулять. Но большую часть времени он проводил в своей больничной кроватке.
К судьбе ребенка подключился благотворительный фонд «Русфонд». Выяснилось, что ситуация не безнадежная, но лечение надо начать незамедлительно, иначе малыш навсегда останется прикованным к постели. Помочь мальчику готовы были в отделении ортопедии Новосибирского научно–исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО). Врачи сказали, что после длительного лечения мальчик сможет ходить самостоятельно.
Стоило нам поделиться с вами, дорогие читатели, историей о Феде, как требующаяся для первого этапа лечения сумма была собрана очень быстро. В ноябре прошлого года, благодаря вашей помощи, малышу успешно была сделана первая операция по выпрямлению ножек. Сегодня Федя активно познает окружающий мир, как будто наверстывая упущенное! И загипсованные пока ножки тому не помеха.
Главный врач «Краевой клинической больницы № 2» Инна Сергеевна ЗЕЛЕНКОВА признается, что не сомневалась: такой замечательный ребенок рано или поздно обретет маму. Маму, которая не побоится трудностей, согреет любовью детское сердечко и поставит малыша на ноги.
И под Новый год чудо случилось: у Феди появилась семья. Мама Таисия, папа Женя и 11-летний братишка Данила. До недавнего времени они жили во Владимире, но осенью мужа–военного перевели в Ангарск, и семья последовала за ним.
Будущая мама увидела фотографию Федора в соцсетях, и сердце екнуло. «Я сразу поняла: это мой малыш, – рассказывает Таисия. – Желание взять ребенка возникло у нас с мужем давно. Летом прошлого года мы прошли «Школу приемного родителя», собрали все документы и получили соответствующее заключение. Четкого понимания, какого ребенка хотим, не было, на кого сердце отзовется. На Федю мое сердце отозвалось сразу. Меня поразили его глаза – темные, глубокие, печальные… Я долго не решалась показать фотографию мужу. Но, когда все-таки решилась, Женя меня полностью поддержал. Спросил только: «Но ты готова к тому, что он, возможно, так и не начнет ходить?» «Даже мысли такой не допускаю! – ответила я. - Федя обязательно пойдет!» Я действительно в этом убеждена. Врачи дают хорошие прогнозы. И сам Федя настроен на победу. Он не просто ползает на загипсованных ножках, чувствуя опору, он пытается вставать! На первой встрече он меня сначала настороженно изучал, потом начал строить глазки, довольно быстро пошел на руки и стал со мной играть. Словом, я ему, похоже, тоже приглянулась (смеется Таисия). На следующий день он меня сразу узнал, потянулся на руки, тут же вспомнил вчерашние игры и даже пытался мне что-то «рассказать».
После встречи с мамой Федя очень изменился, отмечают врачи и медсестры больницы. У него глаза стали светиться, появилась уверенность, мы очень рады за малыша.
В минувшую пятницу Федя с мамой улетели в Ангарск, домой. Дорогу им оплатил семейный портал «Владмама». Расходов родителям мальчика предстоит еще много. Федору требуется длительное комплексное лечение, включающее несколько серьезных операций. Но теперь у него есть семья. Его любят. О нем заботятся. Он больше не одинок в этом огромном мире. Здоровья тебе, малыш! И счастья твоей новой семье.
«Русфонд» будет следить за судьбой Феди Шморгуна.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.