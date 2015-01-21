Мама для малыша из Приморья нашлась в Ангарске

Будущая мама увидела фотографию Федора в соцсетях, и сердце екнуло. «Я сразу поняла: это мой малыш, – рассказывает Таисия. – Желание взять ребенка возникло у нас с мужем давно. Летом прошлого года мы прошли «Школу приемного родителя», собрали все документы и получили соответствующее заключение. Четкого понимания, какого ребенка хотим, не было, на кого сердце отзовется. На Федю мое сердце отозвалось сразу. Меня поразили его глаза – темные, глубокие, печальные… Я долго не решалась показать фотографию мужу. Но, когда все-таки решилась, Женя меня полностью поддержал. Спросил только: «Но ты готова к тому, что он, возможно, так и не начнет ходить?» «Даже мысли такой не допускаю! – ответила я. - Федя обязательно пойдет!» Я действительно в этом убеждена. Врачи дают хорошие прогнозы. И сам Федя настроен на победу. Он не просто ползает на загипсованных ножках, чувствуя опору, он пытается вставать! На первой встрече он меня сначала настороженно изучал, потом начал строить глазки, довольно быстро пошел на руки и стал со мной играть. Словом, я ему, похоже, тоже приглянулась (смеется Таисия). На следующий день он меня сразу узнал, потянулся на руки, тут же вспомнил вчерашние игры и даже пытался мне что-то «рассказать».