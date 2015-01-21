Морской порт Суходол будет строиться с учетом всех экологических требований

К окончанию третьей очереди строительства, новый порт должен выйти на полную мощность в 20 млн тонн. Для доставки угля в порт предусмотрена электрифицированная железнодорожная ветка протяженностью 10,6 км от станции Смоляниново, ДВЖД, ОАО "РЖД" до портовой станции Порт Суходол. Последняя предназначена для разгрузки поступающего в порт угля и будет построена с 20 путями. Непосредственно для приемки грузовых судов в порту запланировано построить два грузовых причала, способных принимать суда грузоподъемностью до 120 тыс. тонн. Технологические линии комплекса, производительностью 3,5 тыс. тонн угля в час, обеспечат высокую скорость обработки судов и вагонов, соответственно будет достигнута главная цель - исключить простой транспортных средств.