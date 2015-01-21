На Колыме переселенцам предоставят по 5 гектаров земли

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный заявил, что поддерживает предложение вице-премьера Юрия Трутнева по выделению земли переселенцам на Дальний Восток, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Напомним, соответствующее предложение Юрий Трутнев озвучил на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, который поддержал эту инициативу.
Глава Магаданской области отметил: «Мы можем выделить и по пять гектаров каждому переселенцу, лишь бы эту землю брали. Конечно, в этом вопросе должен быть определен порядок выделения, о чем и сказал Президент, поручив сформулировать эти предложения, но, что касается самой возможности предоставления земельных участков, земли на Колыме много, и проблем с ее выделением не будет».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.