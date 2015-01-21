На Колыме переселенцам предоставят по 5 гектаров земли

Глава Магаданской области отметил: «Мы можем выделить и по пять гектаров каждому переселенцу, лишь бы эту землю брали. Конечно, в этом вопросе должен быть определен порядок выделения, о чем и сказал Президент, поручив сформулировать эти предложения, но, что касается самой возможности предоставления земельных участков, земли на Колыме много, и проблем с ее выделением не будет».