На Зеленом углу во Владивостоке теперь будут продавать автохлам

Предновогодняя потребительская лихорадка, помноженная на валютную панику, изрядно проредила торговые площадки знаменитого авторынка. Однако, если в прежние годы с началом января «Зеленка» вступала в «мертвый сезон», сегодня все иначе. Падение курса национальной российской валюты с летних 34 до сегодняшних 65 рублей за 1 доллар и угроза его дальнейшего обесценивания мотивируют к посещению авторынка даже тех, кто собирался сделать это намного позже. Ведь вместе с долларом растет и цена машины на японских аукционах, стоимость ее доставки на судне в Россию и таможенная пошлина, которая рассчитывается в евро.