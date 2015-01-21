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Нетворкинг как инструмент получения новых клиентов

21 января 2015, 16:29
12-13 февраля пройдет общероссийская практическая конференция "Новости маркетинга-2015".
Сюжет
В России

«Нетворкинг как инструмент получения новых клиентов» – с таким докладом выступит Денис Исмаков, бизнес-тренер, специалист в области нетворкинга на общероссийской практической конференции «Новости маркетинга-2015: как заставить маркетинг приносить новых клиентов»

В докладе:

– основные принципы успешного нетворкинга,

– как развивать свою сеть личных контактов,

– почему важно активно развивать свою сеть контактов именно в кризис,

– где находить нужные контакты,

– как конвертировать контакты в клиентов,

– как знакомиться с нужными людьми на мероприятиях,

– как стать звездой нетворкинга.

Кроме того, в рамках конференции Денис Исмаков проведет нетворкинг-сессию, в процессе которой перезнакомит между собой всех участников конференции, так что можно будет еще и на практике освоить все ключевые приемы и техники, а заодно и найти новых клиентов и партнеров.

Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте: http://nm2015.image-media.ru/

ZRPRESS.ru, Владивсток.

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