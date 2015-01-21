Нетворкинг как инструмент получения новых клиентов

Кроме того, в рамках конференции Денис Исмаков проведет нетворкинг-сессию, в процессе которой перезнакомит между собой всех участников конференции, так что можно будет еще и на практике освоить все ключевые приемы и техники, а заодно и найти новых клиентов и партнеров.