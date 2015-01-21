Около 80 тысяч фильмов посмотрели в новогодние праздники жители Дальнего Востока

Во время новогодних каникул услуга «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» традиционно пользовалась популярностью. За время каникул с помощью сервиса «Видео по запросу» клиенты компании посмотрели около 80 тысяч фильмов и сериалов.
Наибольшее количество контента было просмотрено в Камчатском крае – более 20 тысяч фильмов. В Приморском крае пользователи услуги посмотрели более 16 тысяч фильмов, сообщили ZRPRESS.Ru в Макрорегиональном филиале «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».
Особой популярностью пользовались новинки кинопроката: «Люси», «Горько 2», «Ярость», «Исчезнувшая», «Стражи Галактики» и «Малефисента».
Сервис «Видеопрокат» (Video-on-Demand, VOD) предлагает к просмотру более 1,5 тысячи художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ высокого цифрового качества, в том числе в формате HD и 3D. Каталог фильмов постоянно обновляется.
«Мы ведем постоянную работу по обновлению интерфейса и увеличению возможностей «Интерактивного телевидения». «Видео по запросу» является наиболее популярным сервисом среди наших клиентов. На сегодняшний день данным сервисом пользуется более 70 тысяч жителей региона», - отмечает директор департамента по работе с массовым сегментом МРФ «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Роман Дяблов.
«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 30 в HD-формате.
Существенное преимущество «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» - это широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов – электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций). Услуга «Родительский контроль» позволяет настроить просмотр для ребенка в зависимости от его возраста. Сервис «Управление просмотром» предоставляет различные интерактивные возможности: поставить передачу на паузу, идущую даже в прямом эфире и возобновить просмотр позже. Также благодаря данному сервису можно посмотреть уже вышедшие в эфир программы из архива за три дня.
Дополнительную информацию об услуге и условиях подключения можно узнать на сайте www.rt.ru, в Центрах продаж и сервиса «Ростелекома», а также по телефону 8-800-100-0800. Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ZRPRESS.RU, Владивосток.