Пользователи подали в суд на Apple

Первая версия iOS 8 была выпущена в сентябре, однако компании пришлось отозвать ее из-за ошибок, которые нарушали функционирование смартфонов серии iPhone 6 и, в частности, не давали возможности набирать телефонные номера. Руководство Apple принесло извинения, но заявило при этом, что от сбоя пострадали не более 40 тыс. пользователей.