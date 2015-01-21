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Пользователи подали в суд на Apple

21 января 2015, 10:35
Группа пользователей подала в суд на компанию Apple за то, что она не сообщала об объемах памяти, необходимых для установки очередных обновлений операционной системы iOS, используемой в устройствах типа iPhone и iPad.
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Группа пользователей подала в суд на компанию Apple за то, что она не сообщала об объемах памяти, необходимых для установки очередных обновлений операционной системы iOS, используемой в устройствах типа iPhone и iPad, сообщает «Интерфакс».

В исковом заявлении утверждается, что апдейты требуют столько памяти, что у пользователей не остается места для хранения собственных данных, сообщает BBC.

Иск подан в Калифорнии жителями города Майами Полом ОРШАНОМ и Кристофером ЭНДАРА. Они утверждают, что последняя версия системы - iOS 8 - может занимать до 23,1% памяти, доступной на некоторых устройствах Apple. Кроме того, переход от более ранней системы iOS 7 может приводить к сокращению доступной памяти на 1,3 гигабайта.

Большой размер системных файлов может приводить к тому, что пользователям начинает не хватать места для хранения собственной информации, что вынуждает их обращаться к платному облачному сервису iCloud.

Первая версия iOS 8 была выпущена в сентябре, однако компании пришлось отозвать ее из-за ошибок, которые нарушали функционирование смартфонов серии iPhone 6 и, в частности, не давали возможности набирать телефонные номера. Руководство Apple принесло извинения, но заявило при этом, что от сбоя пострадали не более 40 тыс. пользователей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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