Приморье может лишиться "Аэроэкспресса", но не его маршрута

Ранее «Аэроэкспресс» отказался от перевозок на линии в аэропорт Сочи, этим стало заниматься ОАО «РЖД» по «агентской схеме». А на прошлой неделе стало известно, что железнодорожный маршрут Казань - аэропорт вместо ООО «Аэроэкспресс» будет обслуживать пригородная пассажирская компания «Содружество». «Постановление РФ «О мерах по повышению доступности перевозок пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом» не позволяет правительству Татарстана возмещать «Аэроэкспрессу» часть расходов на оплату услуг инфраструктуры, поскольку эта компания не является региональным перевозчиком», - говорит пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Наиля КЛЕВЛЕЕВА. В Приморье «Аэроэкспресс» также не имеет статуса регионального перевозчика.