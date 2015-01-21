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Процедуру освидетельствования пьяных водителей упростят

21 января 2015, 17:21
В Госдуму внесен законопроект, направленный на упрощение процедуры оформления освидетельствования пьяных водителей.
Сюжет
В России

В Госдуму внесен законопроект, направленный на упрощение процедуры оформления освидетельствования пьяных водителей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Для упрощения этой процедуры законопроектом предлагается: упразднить составление протокола об отстранении от управления транспортным средством водителя, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он находится в состоянии опьянения.

Также предлагается предусмотреть возможность направления на медицинское освидетельствование с признаками наркотического опьянения без предварительного освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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