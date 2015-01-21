Пятимесячному приморцу Максиму Аверкову оплачено лечение

24 октября на сайте "Русфонда", в газете "Золотой Рог" и в эфире ГТРК "Владивосток" мы рассказали историю пятимесячного Максима АВЕРКОВА из Надеждинского района. У мальчика врожденная правосторонняя косолапость, и требуется лечение по методу Понсети.

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