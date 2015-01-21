Работу загсов хотят сократить в 11 районах Хабаровского края

Финансирование исполнения этих полномочий осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета. Так, на 2014 год региону выделено 105 млн рублей федеральной субвенции, на 2015 год - 104 млн рублей, на 2016 год планируется 103 млн рублей. Как видно, суммы уменьшаются, однако расширяется перечень обязанностей ЗАГСов и ужесточаются требования к порядку осуществления данных полномочий.