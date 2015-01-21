Сбербанк переходит на английский

«Спасибо от Сбербанка» – одна из крупнейших банковских программ лояльности в России, которая действует с ноября 2011 года. Аудитория программы превышает 14 млн человек. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом. Дополнительные бонусы СПАСИБО участники получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы «Спасибо от Сбербанка». Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. Сегодня партнерами программы являются более 500 торговых сетей.