Солнечная система может включать еще две неизвестные ранее планеты

«Невозможно с точностью назвать их количество, учитывая, что мы обладаем ограниченным объемом данных, но наши расчеты свидетельствуют о том, что есть как минимум две такие планеты на дальних рубежах нашей Солнечной системы, а возможно, их даже больше», - отметил также ученый, передает ТАСС.