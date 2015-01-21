Свободный порт Владивосток получит статус ТОРа

"На текущий момент идет подготовка этих изменений. Параллельно идет активная работа с предпринимательским сообществом - как с местными, так и иностранными участниками. Также анализируются лучшие международные практики по организации свободных портов в мире. Анализ почти завершен", - сказал Александр Галушка.