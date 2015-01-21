Таиланд теряет российских туристов

Наиболее серьезное падение российский сегмент туристического рынка в Таиланде продемонстрировал в ноябре и декабре. Количество путешественников из РФ по сравнению с аналогичными месяцами 2013 года снизилось более чем на 20%. Если в декабре 2013 года каждый десятый иностранец в королевстве был россиянином, то в минувшем месяце количество граждан РФ в общем объеме зарубежного турпотока уменьшилось до 6,5%.