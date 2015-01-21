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Таиланд теряет российских туристов

21 января 2015, 10:55
Количество российских туристов в Таиланде в 2014 году впервые за последние годы не возросло, а уменьшилось на 8,2%, достигнув цифры в 1,6 млн человек. Такие данные обнародовало Туристическое управление Таиланда.
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Туризм

Количество российских туристов в Таиланде в 2014 году впервые за последние годы не возросло, а уменьшилось на 8,2%, достигнув цифры в 1,6 млн человек. Такие данные обнародовало Туристическое управление Таиланда.

Наиболее серьезное падение российский сегмент туристического рынка в Таиланде продемонстрировал в ноябре и декабре. Количество путешественников из РФ по сравнению с аналогичными месяцами 2013 года снизилось более чем на 20%. Если в декабре 2013 года каждый десятый иностранец в королевстве был россиянином, то в минувшем месяце количество граждан РФ в общем объеме зарубежного турпотока уменьшилось до 6,5%.

В целом в Таиланде не досчитались в прошлом году почти 2 млн туристов из других стран. На фоне политических акций протеста и введенного в стране военного положения количество иностранных путешественников снизилось на 6,7%, составив 24,78 млн человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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