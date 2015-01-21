Таможня напоминает о правилах ввоза и вывоза товаров для личных целей

Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) напоминает о необходимости знать и строго соблюдать правила перемещения товаров и денежных средств через таможенную границу Таможенного союза.
Так, при въезде и выезде с территории Таможенного союза обязательному декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте $10 тыс., пишет газета "Золотой Рог".
Ювелирные изделия, надетые физическим лицом, выезжающим за границу, в качестве украшения, декларированию не подлежат. Освобождению от уплаты таможенных платежей подлежат драгоценные камни и металлы таможенной стоимостью более $25 тыс. в эквиваленте. Необходимо декларировать вывозимые государственные награды Российской Федерации (награжденными лицами или их наследниками при предъявлении соответствующих документов).
Ограничения наложены на вывоз рыбы и морепродуктов: граждане могут вывозить не более 5 килограммов рыбы и морепродуктов (кроме икры осетровых видов рыб) и не более 250 граммов икры осетровых видов рыб.
Вывоз лекарственных средств, культурных ценностей ограничен и возможен только при наличии разрешительных документов, которые выдаются уполномоченными органами. Вывоз лекарств необходимо подтвердить справками с печатями от врача о том, что они вам нужны по медицинским показаниям.
При вывозе культурных ценностей необходимо иметь соответствующее разрешение управления Министерства культуры России, а при вывозе товаров, не являющихся культурной ценностью (например, картины, иконы, скульптурные произведения и др.), предъявляется соответствующее заключение указанного органа.
Возвращаясь из зарубежной поездки в Россию, не стоит забывать о требованиях таможенного законодательства. Товары для личного пользования в случае ввоза воздушным транспортом подлежат декларированию, если их таможенная стоимость более 10 000 евро и вес более 50 килограммов. В случае ввоза товаров иным видом транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской) декларация подается на товары, таможенная стоимость которых превышает 1500 евро и весом более 50 килограммов. При превышении веса и (или) стоимости ввозимых товаров взимаются таможенные платежи в размерах, установленных таможенным законодательством.
Существует ограничение при ввозе алкогольной продукции. Если количество ввозимых алкогольных напитков более 3 литров, но не превышает 5 литров, на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста, необходимо будет уплатить таможенные платежи в размере 10 евро за 1 литр. Запрещается ввозить на территорию Таможенного союза более 5 литров алкогольной продукции.
Физическое лицо, достигшее совершеннолетия, имеет право беспошлинно ввезти табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одного человека.
Товары, стоимость или вес которых превышает вышеуказанные нормы, культурные ценности, валюта государств - членов Таможенного союза, ценные бумаги, дорожные чеки, товары, в отношении которых применяются запреты и ограничения, определенные таможенным законодательством Таможенного союза, при их перемещении через таможенную границу подлежат обязательному письменному декларированию.
Запрещен ввоз наркотических и психотропных средств, исключение составляют лекарственные препараты при наличии разрешительных документов. Также запрещен ввоз оружия и боеприпасов. Исключение составляет оружие для самообороны при наличии соответствующего разрешения.
Необходимо учитывать, что вышеуказанный порядок распространяется только в отношении товаров для личного пользования (т.е. предназначенных для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических лиц).
Таможенным законодательством Таможенного союза определены товары для личного пользования, запрещенные либо ограниченные к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза и вывозу с этой территории, а также товары, которые не относятся к товарам для личного пользования. Выпуск товаров данной категории осуществляется таможенным органом при условии представления документов, подтверждающих соблюдение ограничений, установленных законодательством.
Если во время пересечения таможенной границы у вас возникают вопросы, ответы на них можно найти в информационных зонах таможенных постов.
Информацию о таможенном законодательстве и о правилах перемещения физическими лицами товаров можно найти на сайте Федеральной таможенной службы www.customs.ru либо на официальном сайте Дальневосточного таможенного управления www.dvtu.customs.ru в разделе «Информация для физических лиц».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.