Таможня напоминает о правилах ввоза и вывоза товаров для личных целей

Возвращаясь из зарубежной поездки в Россию, не стоит забывать о требованиях таможенного законодательства. Товары для личного пользования в случае ввоза воздушным транспортом подлежат декларированию, если их таможенная стоимость более 10 000 евро и вес более 50 килограммов. В случае ввоза товаров иным видом транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской) декларация подается на товары, таможенная стоимость которых превышает 1500 евро и весом более 50 килограммов. При превышении веса и (или) стоимости ввозимых товаров взимаются таможенные платежи в размерах, установленных таможенным законодательством.