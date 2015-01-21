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В Приморье "Росатом" активизирует работы с блоками утилизированных атомных субмарин

21 января 2015, 11:19
Утилизации дожидаются 10 трехотсечных блоков реакторных отсеков

Утилизации дожидаются 10 трехотсечных блоков реакторных отсеков

ГК "Росатом" 26 января определит победителя аукциона на выполнение работ по транспортировке и постановке трехотсечных блоков утилизированных атомных подводных лодок в пункте долговременного хранения на мысе Устричный Приморского края

Как говорится в материалах заказчика на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 83 млн рублей с учетом НДС (финансирование будет производиться в 2016 году).

В настоящее время в пунктах временного хранения реакторных отсеков "Разбойник" ДВЦ "ДальРАО" (филиал ФГУП "РосРАО") размещены в ожидании утилизации 10 трехотсечных блоков реакторных отсеков утилизированных АПЛ.

Работы по транспортировке и подъему трехотсечных блоков выполняются в обеспечение работ по формированию из них одноотсечных блоков.

Работы в рамках контракта необходимо завершить до 30 ноября 2016 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток

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