В Приморье "Росатом" активизирует работы с блоками утилизированных атомных субмарин

Утилизации дожидаются 10 трехотсечных блоков реакторных отсеков
ГК "Росатом" 26 января определит победителя аукциона на выполнение работ по транспортировке и постановке трехотсечных блоков утилизированных атомных подводных лодок в пункте долговременного хранения на мысе Устричный Приморского края
Как говорится в материалах заказчика на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 83 млн рублей с учетом НДС (финансирование будет производиться в 2016 году).
В настоящее время в пунктах временного хранения реакторных отсеков "Разбойник" ДВЦ "ДальРАО" (филиал ФГУП "РосРАО") размещены в ожидании утилизации 10 трехотсечных блоков реакторных отсеков утилизированных АПЛ.
Работы по транспортировке и подъему трехотсечных блоков выполняются в обеспечение работ по формированию из них одноотсечных блоков.
Работы в рамках контракта необходимо завершить до 30 ноября 2016 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток