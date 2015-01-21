ВНИМАНИЕ: В Приморском крае вводится налог на недвижимость

По словам принявшего участие в заседании представителя налоговой службы, переход на новый порядок заметно увеличит суммы налога на недвижимость, уплачиваемые физлицами. Ведь в ряде случаев инвентаризационная и кадастровая стоимость одной и той же квартиры может различаться в 10 раз. В качестве примера была приведена 1-комнатаная квартира в доме 1962 года постройки во Владивостоке: налог на нее возрастет с нынешних 127 руб. до 300 руб. В аналогичной пропорции вырастет налог на двухкомнатные квартиры в старом фонде. А вот налог на индивидуальное жилье, согласно тем же расчетам, при новой схеме снизится. Кроме того, порядка 45 тыс. объектов недвижимости в Приморье пока вовсе не стоят на кадастровом учете. Работу по сверке данных по недвижимости с другими ведомствами налоговики предполагают завершить до конца 2015 года.