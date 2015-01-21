ВНИМАНИЕ: В Приморском крае вводится налог на недвижимость

Дискуссия по поводу сроков введения нового порядка налогообложения недвижимости физлиц развернулась на неделе в стенах краевого парламента, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Власти региона намерены ввести расчет налога исходя из кадастровой, а не инвентаризационной, стоимости, уже с 2016 года. В свою очередь депутаты Заксобрания предлагают перенести налоговую реформу на более поздний срок, а также провести широкое общественное обсуждение вопроса.
"Золотой Рог" напоминает, что Налоговым кодексом РФ предусмотрено, что регионы в срок до 1 января 2020 года должны перейти на налогообложение объектов недвижимого имущества физических лиц исходя из кадастровой стоимости. При этом дату начала применения на территории региона нового порядка каждый регион определяет самостоятельно.
В Приморском крае процесс решили форсировать: к первой в 2015 году сессии ЗС ПК администрация Приморья подготовила проект краевого закона, который вводит налог по кадастровой стоимости жилья уже с будущего года. Депутатов попросили принять документ сразу в трех чтениях. По словам начальника краевого департамента финансов Татьяны КАЗАНЦЕВОЙ, новые правила расчета налога позволят значительно увеличить поступления в бюджет. По словам чиновницы, в шести муниципальных образованиях края кадастровая оценка недвижимости еще не завершена, но если отодвигать срок на более поздний год, то муниципалитеты и дальше будут работать над этим столь же нерасторопно.
- Мы дотационный субъект, и чем раньше мы введем новый порядок, тем лучше, - привела аргумент Татьяна Казанцева, сославшись на соответствующие указания Минфина РФ.
Однако представители депутатского корпуса дали понять, что к столь решительному шагу ни они сами, ни их избиратели, пока не готовы.
- Не так давно мы рассматривали вопрос о незначительном увеличении ставок транспортного налога, и это решение далось нам непросто. Здесь же речь идет об увеличении налога в разы, - отметил депутат Геннадий ЛАЗАРЕВ. – Население будет «в восторге», особенно на фоне того, что происходит. Нам мало не покажется!
По словам принявшего участие в заседании представителя налоговой службы, переход на новый порядок заметно увеличит суммы налога на недвижимость, уплачиваемые физлицами. Ведь в ряде случаев инвентаризационная и кадастровая стоимость одной и той же квартиры может различаться в 10 раз. В качестве примера была приведена 1-комнатаная квартира в доме 1962 года постройки во Владивостоке: налог на нее возрастет с нынешних 127 руб. до 300 руб. В аналогичной пропорции вырастет налог на двухкомнатные квартиры в старом фонде. А вот налог на индивидуальное жилье, согласно тем же расчетам, при новой схеме снизится. Кроме того, порядка 45 тыс. объектов недвижимости в Приморье пока вовсе не стоят на кадастровом учете. Работу по сверке данных по недвижимости с другими ведомствами налоговики предполагают завершить до конца 2015 года.
Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ЗС ПК Галуст АХОЯН предложил компромиссный вариант: в январе принять документ в первом чтении, а затем вынести его на обсуждение краевой Общественной палаты и экспертных советов. Мнения решили спросить и у депутатов городского и районного уровня, которым наверняка придется отвечать на неудобные вопросы в случае увеличения налога на недвижимость. Таким образом, введение новых правил налогообложения с 2016 года поставлено под вопрос.
- Некоторые районы пока не готовы к тому, чтобы вводить новый порядок уплаты налога. Логично перенести срок уплаты на более поздний, например 2018 год, - считает депутат бюджетного комитета Руслан МАНОКОНОВ.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.