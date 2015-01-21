Во Владивостоке иностранцы получают качественную медпомощь в больнице "Фальк"

Во Владивостоке в очередной раз коллектив больницы "Фальк" показал слаженную работу в решении сложных задач по оказанию высококвалифицированной помощи иностранным пациентам. В канун нового года во владивостокскую больницу "Фальк" обратился гражданин Республики Корея с оскольчатым переломом левого тазобедренного сустава. Пациент был нетранспортабельный и в связи с отягощающими обстоятельствами травмы (возраст 74 года, хронический сахарный диабет) было решено оперировать его только после стабилизации состояния. В качестве подготовки к операции пациенту была установлена система вытяжения скелета. Данная система позволила «выстроить» обломки кости в одну линию, а в ходе операции была произведена закрытая репозиция обломков бедра, осуществлен остеосинтез с проксимальным бедренным стержнем. Операция проводилась под общим наркозом, состояние пациента было удовлетворительным. Уже на третий день после операции пациент смог самостоятельно сидеть продолжительное время, а на пятый отправился домой. Помимо собственно травмы и невозможности вывезти пациента в Южную Корею, стояла задача преодолеть языковой барьер. Общение с пациентом было налажено с помощью переводчиков больницы "Фальк" и ему оказали оперативную помощь. Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.