Бизнес-гороскоп на неделю: Львам придется доказывать, что они цари зверей

Гороскоп с 10 по 16 февраля от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio.
Овен. В первой половине недели возможно финансовое затишье, особых расходов не предвидится, но прибыли тоже. Лишь к концу недели ситуация изменится. И в выходные вы сможете себе позволить путешествие или поход по магазинам.
Телец. Финансовое положение сейчас может ограничивать ваши возможности, но потерпите еще немного. Скоро положение измениться в лучшую сторону, и вы сможете отдать долги и погасить кредиты. Суббота полна обольщений, лучше обходить их стороной.
Близнецы. Может появиться шанс продвинуться по карьерной лестнице, для этого придется много и напряженно работать, а не просто оказаться в нужном месте в нужное время. В конце недели вероятны непредвиденные расходы. Но на себе и своих близких лучше не экономить.
Рак. Финансовые вопросы на этой неделе будет занимать важное место. Тратить деньги нужно на то, что вам действительно требуется. Впрочем, к пятнице у вас могут появиться свободные средства, так что не придется отказывать себе в развлечениях.
Лев. Финансовое положение не столь блестяще, как вам хотелось бы. Однако ваша энергия и трудолюбие могут поправить создавшееся положение. Звезды обещают возможность подработать.
Дева. Сейчас самое время для закладывания фундамента вашего будущего материального благополучия. Так что посвятите максимум усилий именно денежным делам. Если вы почувствуете, что чем-то раздражены, лучше отложить деловую встречу.
Весы. Появится возможность приобрести себе в подарок то, о чем вы так долго мечтали. Постарайтесь не давать в долг людям, которых вы мало знаете. В четверг будьте внимательны при заполнении финансовых отчетов и документов, есть рик допустить ошибку.
Скорпион. В понедельник не спешите заключать сделку или брать кредит. Еще раз проверьте все документы, особенно то, что написано мелким шрифтом. В середине недели возможны долгожданные денежные поступления. Так что в выходные вполне можно устроить шопинг.
Стрелец. С деньгами проблем на этой неделе не предвидится, они будут появляться регулярно и в достаточных количествах. Однако постарайтесь не транжирить средства направо и налево. Лучше отложить на путешествие или на крупную покупку.
Козерог. С понедельника по среду вероятны финансовые затруднения, однако вторая половина недели позволит исправить положение. Выходные весьма удачны для совершения покупок и приобретений: от одежды до автомобиля.
Водолей. Если вы проявите благоразумие, то вашей финансовой стабильности ничего не будет угрожать. Однако не стоит на всем экономить, если не хотите прослыть жадиной. Вторник и среда - оптимальные дни для заключения договоров и сделок с недвижимостью.
Рыбы. Необходимо избегать необдуманных денежных расходов, так как в финансовом плане вас ожидают некоторые ограничения. Сейчас самое время заключить договоры страхования или положить деньги в банк. В выходные, похоже, придется заняться покупкой новой бытовой техники, потому что старая выйдет из строя.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.