Бизнес-гороскоп на неделю: Львам придется доказывать, что они цари зверей

Близнецы. Может появиться шанс продвинуться по карьерной лестнице, для этого придется много и напряженно работать, а не просто оказаться в нужном месте в нужное время. В конце недели вероятны непредвиденные расходы. Но на себе и своих близких лучше не экономить.