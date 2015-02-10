Дальневосточный Сбербанк усовершенствовал оплату стационарной телефонной связи в Приморье

«Ежемесячно в среднем 78 тыс. жителей Приморского края оплачивают услугу ОАО «Ростелеком» в Сбербанке, - рассказывает Светлана КАЛИНИНА, начальник отдела «Банк XXI» Приморского отделения ОАО «Сбербанк России». – Раньше для оплаты домашнего телефона нужно было ждать поступления квитанции, на которой нанесен штрих-код и указан номер лицевого счета. Теперь достаточно знать лишь номер своего домашнего телефона. Отправить платеж клиенты Сбербанка могут тремя разными способами: в одном из 706 платежных терминалов, установленных в Приморском крае; в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» или с помощью сервиса «Автоплатежа». В последнем случае достаточно будет один раз подключить бесплатную услугу «Автоплатеж» к вашей карте Сбербанка, и счет за стационарную связь будет оплачиваться автоматически. Оплата с помощью «Сбербанк Онлайн» и услуги «Автоплатеж» происходит в режиме online, то есть денежные средства зачисляются на счет моментально. Чтобы оплатить через платежный терминал необходимо в поле «Поиск» ввести слово «Ростелеком» и набрать свой домашний номер телефона с кодом города, например, 4232 ХХ ХХ ХХ.»