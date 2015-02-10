Губернатор Приморья произвел серьезные кадровые перестановки в своей команде

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 10 февраля, произвел очередную кадровую ротацию в администрации края, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что, в первую очередь, это связано с изменением экономической ситуации, которая требует концентрации усилий и персональной ответственности. «Обновление команды и переход чиновников администрации на другие позиции полезен. Время от времени команда должна переформатироваться, это позволяет по-новому взглянуть на некоторые вещи», – подчеркнул губернатор на еженедельном совещании администрации Приморья. Так, первый вице-губернатор Александр Костенко перейдет в Законодательное Собрание края на должность председателя комитета по экономической политике. По словам главы региона, у администрации и краевого парламента сложилась хорошая практика обмена кадрами. «Александр Иванович отработал первым замом 14 лет, всегда брал на себя самые ответственные позиции, такие как, например, жилищно-коммунальное хозяйство. Уверен, что депутаты поддержат это решение. Считаю, что это усиление нашей связки в этот непростой период », – акцентировал Губернатор. В свою очередь, председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности Виктор Гребнев возглавит краевой департамент промышленности. Глава региона акцентировал, что теперь в администрации останется один первый вице-губернатор Василий Усольцев. Он по-прежнему будет курировать департаменты финансов, промышленности. В ведение первого вице-губернатора переходит новый департамент экономики и развития предпринимательства, который возглавит известный предприниматель Дмитрий Царев, а также департамент транспорта и дорожного хозяйства. Его директором останется Александр Швора. Николай Дубинин, который долгое время успешно возглавлял департамент, теперь займётся не менее ответственной работой – возглавит проект по формированию Надеждинского ТОРа. Вице-губернатор Олег Ежов сосредоточится на сфере строительства. «Он целиком отвечает за блок капитального ремонта и строительства. В его ведение отойдут мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья и деятельность Фонда капитального ремонта. Крайне ответственное направление, большой блок работ. Это его персональная ответственность. Уверен, Олег Владимирович с задачей справится, а мы ему будем помогать», - сказал губернатор. В ведение вице-губернатора Сергея Сидоренко перейдет департамент лицензирования и торговли. «Сергей Петрович возглавляет комиссию по продовольственной безопасности и импортозамещению. По большому счету, Елена Коваль уже давно работает в тесной связке, и теперь это будет закреплено формально», – обозначил глава региона. Владимир Миклушевский также представил двух новых вице-губернаторов – Евгения Вишнякова и Сергея Нехаева. «Евгений Витальевич долгое время работал заместителем руководителя Забайкальского края. В администрации Приморья он будет курировать вопросы ЖКХ, энергетики, департамент природных ресурсов и окружающей среды, департамент лесного хозяйства, отдел государственного жилищного надзора и департамент по тарифам. Вице-губернатор Сергей Нехаев будет курировать новый департамент стратегического развития, департамент международного сотрудничества, туризма, информационной политики. Кроме того, он будет координировать проекты по ТОРам, займется формулированием стратегии развития Приморского края», – отметил Владимир Миклушевский. Существенные изменения произойдут в информационном блоке. Департамент информационной политики возглавит Алексей Казаков. Пресс-секретарем губернатора назначена Альбина Охрименко в должности заместителя руководителя аппарата администрации. Директором «Общественного телевидения Приморья» назначен Алексей Козицкий. А ГАУ «Приморский телевизионный центр», который будет работать в связке с департаментом информационной политики, возглавит Александра Латышева. Департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля, который возглавляет Игорь Ватулин, теперь будет напрямую подчиняться губернатору.