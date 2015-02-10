На Камчатке стартовала декларационная кампания по доходам, полученным в 2014 году

Гражданами, которые обязаны продекларировать свои доходы, налоговая декларация должна быть представлена не позднее 30 апреля 2015 года. Декларацию можно представить в налоговую инспекцию лично, через своего законного представителя, а также по телекоммуникационным каналам связи или направить по почте.