ОНФ в Приморье выявил нарушения при проведении муниципальных конкурсов на ремонт дорог местного значения

Согласно требованиям законодательства о госзакупках, информация, предусмотренная для размещения в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной. Несмотря на то, что срок проведения закупки на момент проведения мониторинга уже истек, на официальном сайте в сети Интернет оба лота до сих пор находятся в статусе «Работа комиссии», хотя в разделе «результаты определения поставщика» уже размещены протоколы рассмотрения заявок единственного участника электронного аукциона – коммерческой компании, выигравшей оба конкурса. Таким образом, организатором торгов прямо нарушены требования закона о прозрачности, публичности, открытости, объективности и легальности всех процедур при госзакупках.