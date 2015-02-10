ОНФ в Приморье выявил нарушения при проведении муниципальных конкурсов на ремонт дорог местного значения

Приморский региональный штаб Общероссийского народного фронта в ходе проведения мониторинга закупок для государственных и муниципальных нужд выявил нарушения при объявлении конкурса по ремонту автомобильных дорог местного (муниципального) значения. Факт нарушения установлен при реализации федерального проекта ОНФ «За честные закупки» в Приморском крае, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе.
Установлено, что администрация Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края провела закупки по лотам на реконструкцию автомобильной дороги Владивосток – Хабаровск – пос. Западный на территории поселения и по лоту по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории поселка. По указанным лотам Администрацией Горноключевского городского поселения на сайте госзакупок были опубликованы 2 извещения об аукционах.
Согласно требованиям законодательства о госзакупках, информация, предусмотренная для размещения в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной. Несмотря на то, что срок проведения закупки на момент проведения мониторинга уже истек, на официальном сайте в сети Интернет оба лота до сих пор находятся в статусе «Работа комиссии», хотя в разделе «результаты определения поставщика» уже размещены протоколы рассмотрения заявок единственного участника электронного аукциона – коммерческой компании, выигравшей оба конкурса. Таким образом, организатором торгов прямо нарушены требования закона о прозрачности, публичности, открытости, объективности и легальности всех процедур при госзакупках.
Как сообщил заместитель руководителя рабочей группы «Честная и эффективная экономика» Приморского регионального штаба ОНФ Алексей Тимченко, общая сумма обоих лотов является весьма значительной для муниципалитета - свыше 37 миллионов рублей, и это является дополнительным тревожным фактом на фоне участия и победы единственного участника торгов, поскольку, учитывая вышеописанную ситуацию, потенциальные участники конкурса оказались искусственно ограничены в получении информации о его проведении и условиях участия в нем.
По факту указанных выявленных сомнительных закупок для нужд администрации Горноключевского городского поселения Приморский региональный штаб ОНФ уже направил соответствующее обращение в органы прокуратуры, вопрос находится на контроле Общероссийского народного фронта.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.