zr.media
ГлавноеВсе новости

ОНФ в Приморье выявил нарушения при проведении муниципальных конкурсов на ремонт дорог местного значения

10 февраля 2015, 18:27
По факту выявленных сомнительных закупок для нужд районной администрации Приморский региональный штаб уже направил обращение в органы прокуратуры.

Приморский региональный штаб Общероссийского народного фронта в ходе проведения мониторинга закупок для государственных и муниципальных нужд выявил нарушения при объявлении конкурса по ремонту автомобильных дорог местного (муниципального) значения. Факт нарушения установлен при реализации федерального проекта ОНФ «За честные закупки» в Приморском крае, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе.

Установлено, что администрация Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края провела закупки по лотам на реконструкцию автомобильной дороги Владивосток – Хабаровск – пос. Западный на территории поселения и по лоту по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории поселка. По указанным лотам Администрацией Горноключевского городского поселения на сайте госзакупок были опубликованы 2 извещения об аукционах.

Согласно требованиям законодательства о госзакупках, информация, предусмотренная для размещения в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной. Несмотря на то, что срок проведения закупки на момент проведения мониторинга уже истек, на официальном сайте в сети Интернет оба лота до сих пор находятся в статусе «Работа комиссии», хотя в разделе «результаты определения поставщика» уже размещены протоколы рассмотрения заявок единственного участника электронного аукциона – коммерческой компании, выигравшей оба конкурса. Таким образом, организатором торгов прямо нарушены требования закона о прозрачности, публичности, открытости, объективности и легальности всех процедур при госзакупках.

Как сообщил заместитель руководителя рабочей группы «Честная и эффективная экономика» Приморского регионального штаба ОНФ Алексей Тимченко, общая сумма обоих лотов является весьма значительной для муниципалитета - свыше 37 миллионов рублей, и это является дополнительным тревожным фактом на фоне участия и победы единственного участника торгов, поскольку, учитывая вышеописанную ситуацию, потенциальные участники конкурса оказались искусственно ограничены в получении информации о его проведении и условиях участия в нем.

По факту указанных выявленных сомнительных закупок для нужд администрации Горноключевского городского поселения Приморский региональный штаб ОНФ уже направил соответствующее обращение в органы прокуратуры, вопрос находится на контроле Общероссийского народного фронта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Госзакупки#Конкурс#Прокуратура#Прокуратура ХМАО-Югры#Транспортная прокуратура#ОНФ#Прокуратура ЯНАО#Генеральная прокуратура РФ#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56