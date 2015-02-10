Специалисты из Кореи предлагают создать зону свободной торговли в Приморье

Еще одной темой встречи стал анализ Инвестиционной стратегии Приморского края до 2018 года, а также создание особых экономических зон. По словам специалистов из Кореи, целесообразным для Приморья является создание зоны свободной торговли. Беспошлинный режим создаст возможности для беспрепятственного экспорта и импорта продукции, а также предоставит ряд льгот, что способствует привлечению иностранных инвестиций.