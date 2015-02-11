"Благое дело" представило Приморье в конференции для благотворительных фондов "Добро"

В Москве состоялась Первая образовательная конференция для благотворительных фондов и НКО «Добро», организаторами которой стали компании «МегаФон», Добро Mail.Ru (Mail.Ru Group), «Металлоинвест», USM Group и Фонд «Искусство, наука и спорт». Приморье в меопроиятии представил Геннадий Антропов, директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Благое дело», сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон". Досье "Золотого Рога" Автономная некоммерческая организация "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»" была зарегистрирована во Владивостоке 25 марта 2008 года. Это социальный добровольческий проект, все работы участники проекта проводят на безвозмездной основе. Проект объединяет команду специалистов (керамистов, художников и дизайнеров), которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. Приоритетным направлением является социально-психологическая адаптация инвалидов по зрению, детей и взрослых с отставанием развитии, поддержка семей. АНО «Благое дело» и ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» ведут совместный проект по поддержке семей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, а также по развитию доступной арт-среды для людей с ограничениями по здоровью. Целью конференции стало увеличение эффективности диалога между некоммерческими организациями, бизнесом и обществом, а также повышение квалификации местных некоммерческих организаций и повышение качества их работы и уровня реализуемых ими проектов. «Принять участие в этом мероприятии мне предложила компания «МегаФон», с которой у нас уже давно сложились добрые партнерские отношения, - говорит Геннадий Антропов. – Мне выпал уникальный случай рассказать о нашей работе представителям более 140 благотворительных фондов и НКО из 50-ти городов страны, бизнесменам, экспертам в области организации благотворительных проектов. Для меня конференция прошла очень плодотворно: встреча с руководителями успешных проектов, общение с коллегами из разных регионов позволили по-новому взглянуть на решение многих вопросов и наметить новые направления в своей работе. Наша организация уже шесть лет занимается арт-терапией с инвалидами, поэтому меня лично очень вдохновило общение с Денис Роза, руководителем общественной организации «Перспектива» и признанным мировым экспертом в области реабилитационных технологий для людей с проблемами ментального спектра. Отдельно хотелось бы отметить высочайший организационный уровень мероприятия - всё было продумано буквально до мелочей, чтобы гости конференции смогли извлечь максимальную пользу. Огромная благодарность компании «МегаФон» и всем людям, которые обеспечивали комфортную и плодотворную работу». «Все годы существования нашей компании ее политику отличает социально ориентированная направленность, – отмечает директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. – Мы надеемся, что прошедшая конференция даст новый импульс для развития некоммерческих организаций и поможет дальнейшему развитию АНО «Благое дело», а также, с ее помощью – и других НКО в Приморье». Досье "Золотого Рога" Помимо поддержки АНО «Благое дело» в 2014 году «МегаФон» в рамках реализации социальной политики компании реализовал в Приморье еще восемь проектов. Почти 150 воспитанников приморских детских домов приняли участие в Открытом Чемпионате России по футболу на кубок «Будущее зависит от тебя». Все выпускники детских домов, находящихся на территории края, получили в подарок книгу «Шагаем по жизни уверенно», выпущенную при поддержке компании, - справочник на все случаи самостоятельной жизни, получивший самые высокие оценки экспертов. Для воспитанников Владивостокской начальной школы –детсада с ограничениями по зрению была построена спортивная площадка с адаптивно-игровыми тренажерами, а приморские общественные организации слепых получили комплекты фильмов с тифлокомментариями и тактильные книжки. Кроме того, при поддержке «МегаФона» инвалиды Приморья приняли участие в Дальневосточном фестивале паралимпийских видов спорта и мастер-классе по игре в бочча, а 10 юных хоккеистов Приморья получили возможность отточить свое спортивное мастерство в летней школе Павла Дацюка (г. Зеленоград). В 2015 году реализация социальных и благотворительных проектов компании «МегаФон» будет продолжена. Газета «Золотой Рог», Владивосток.