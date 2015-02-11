Хабаровск готовит электронную базу бесплатной земли

В январе президент РФ Владимир ПУТИН поручил проработать идею бесплатного выделения земли в размере одного гектара каждому жителю Дальнего Востока и тем, кто хочет туда приехать жить. С предложением о выделении земли на встрече с главой государства выступил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Позже полпред сообщил, что законодательно все процедуры предоставления земли могут начать действовать в 2016 году.