Китайцы намерены построить жилой микрорайон в Приморье

Напомним, в Приморском крае приступили к строительству жилья в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Ее участниками могут стать практически 70 процентов от всего населения региона. В Приморье заявки на участие в программе подали уже более полутора тысяч приморцев.